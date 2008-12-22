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Posted 22 декабря 2008, 02:29

Published 22 декабря 2008, 02:29

Modified 17 сентября 2022, 14:08

Updated 17 сентября 2022, 14:08

Московский ОМОН посетил Владивосток

22 декабря 2008, 02:29
Сюжет
Происшествие
Жестко пресечен несанкционированный митинг автомобилистов на площади Борцов за Власть Советов краевого центра

ВЛАДИВОСТОК. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке в воскресенье пресечен несанкционированный митинг автомобилистов против повышения пошлина на ввозимые иномарки. Есть задержанные. Об этом сообщает радиопрограмма «Вести».
Помимо Владивостока митинги протеста против повышения пошлин на ввозимые иномарки прошли в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Благовещенске, Барнауле, Томске и Кемерове.
«Повышение пошлин на иномарки – временная мера, направленная на поддержание отечественного производителя. Решение отменяться не будет» - заявил вице-спикер Государственной Думы Владимир Пехтин.
Он прибыл во Владивосток, чтобы на месте разобраться с ситуацией, которая складывается в Приморье.
По его словам, постановление правительства направлено на поддержание отечественного автопроизводителя.
«Это временная мера и своего рода эксперимент, чтобы в кризисных условиях средства оставались здесь, а не уходили заграницу» - пояснил он.
«Постановление отменять не будем, - продолжил Владимир Пехтин, - его быстро приняли, потому что нет времени, кризис развивается слишком быстро и стремительно».
По словам Владимира Пехтина, теперь будут что-то корректировать только точечно.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого УВД, охрану правопорядка во Владивостоке в воскресенье обеспечивали более тысячи сотрудников милиции. Митинг на центральной площади Владивостока был пресечен силами сотрудников московского ОМОНа.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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