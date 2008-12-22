Московский ОМОН посетил Владивосток

ВЛАДИВОСТОК. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке в воскресенье пресечен несанкционированный митинг автомобилистов против повышения пошлина на ввозимые иномарки. Есть задержанные. Об этом сообщает радиопрограмма «Вести».

Помимо Владивостока митинги протеста против повышения пошлин на ввозимые иномарки прошли в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Благовещенске, Барнауле, Томске и Кемерове.

«Повышение пошлин на иномарки – временная мера, направленная на поддержание отечественного производителя. Решение отменяться не будет» - заявил вице-спикер Государственной Думы Владимир Пехтин.

Он прибыл во Владивосток, чтобы на месте разобраться с ситуацией, которая складывается в Приморье.

По его словам, постановление правительства направлено на поддержание отечественного автопроизводителя.

«Это временная мера и своего рода эксперимент, чтобы в кризисных условиях средства оставались здесь, а не уходили заграницу» - пояснил он.

«Постановление отменять не будем, - продолжил Владимир Пехтин, - его быстро приняли, потому что нет времени, кризис развивается слишком быстро и стремительно».

По словам Владимира Пехтина, теперь будут что-то корректировать только точечно.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого УВД, охрану правопорядка во Владивостоке в воскресенье обеспечивали более тысячи сотрудников милиции. Митинг на центральной площади Владивостока был пресечен силами сотрудников московского ОМОНа.

