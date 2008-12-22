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Posted 21 декабря 2008, 23:18

Published 21 декабря 2008, 23:18

Modified 17 сентября 2022, 14:08

Updated 17 сентября 2022, 14:08

На Дальний Восток автомобили повезут бесплатно

21 декабря 2008, 23:18
Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Путин

ВЛАДИВОСТОК. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Российское правительство приняло решение оплачивать из бюджета стоимость доставки отечественных автомобилей из европейской части России на Дальний Восток.
«Предлагаю обнулить тарифы на железнодорожную тарифную перевозку отечественных автомобилей, произведенных на европейской части Российской Федерации. Выпадающие доходы РЖД будут компенсированы из государственного бюджета», - заявил Владимир Путин.
Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на «Новости», по словам премьер-министра, упрек жителей Дальнего Востока в том, что они вынуждены покупать российские автомобили в два-три раза дороже, чем в европейской части России, он считает абсолютно справедливым. «Мы живем в единой стране, и все граждане должны находиться в одинаковых социально-экономических условиях. Конечно же, нельзя добиться этого сразу, но резкие, бросающиеся в глаза, диспропорции, конечно, должны быть устранены», - заявил Владимир Путин. – «Перевозка одной машины по железной дороге в европейскую часть России стоит примерно 43 тысячи рублей, а для того, чтобы перевезти машину из европейской части в Дальневосточный регион, на это гражданин может потратить до 70 тысяч рублей».
Вспомнил Владимир Путин и о подержанных машинах, которые ввозятся из Японии во Владивосток и далее расходятся по всей России. «Мы должны и будем поддерживать любую коммерцию, которая находится в рамках действующего законодательства. Но мы должны иметь в виду, что эти сверхприбыли получают несколько тысяч человек в лучшем случае, а в автопроме и связанных с ним предприятиях - более полутора миллионов человек. Мы в этой ситуации прежде всего должны подумать об этих людях», - заявил премьер-министр.



#Денис Объедкин#Новости#Общество
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