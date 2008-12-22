Нацпроект "Здоровье" решает проблему кадрового дефицита медработников

ВЛАДИВОСТОК. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Управление здравоохранения администрации города подвело итоги реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" на территории Владивостока за 11 месяцев 2008 года.

Напомним, основными приоритетами нацпроекта являются: развитие первичной медико-социальной помощи, повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи, информационная поддержка мероприятий нацпроекта "Здоровье".

Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего в этом году в рамках нацпроекта во Владивосток был перечислен 171 млн. 505 тысяч рублей. Наибольшее количество финансовых средств - 36,5% пошло на дополнительные выплаты участковым специалистам, 31,6% - на родовые сертификаты, 13,9% - на дополнительные выплаты медработникам скорой медицинской и фельдшерско-акушерской помощи.

Как отмечает начальник управления здравоохранения администрации города Светлана Бениова, благодаря этим выплатам заработная плата данных специалистов выросла на 80-150%. Таким образом, в значительной степени была решена проблема кадрового дефицита медицинских работников указанных специальностей. Число участковых медсестер увеличилось на 17,9%, число врачей скорой помощи на 26,7%.

Всего за 11 месяцев 2008 года на сумму 54 млн. 116 тысяч рублей было оплачено родовых сертификатов. На 9 млн. 758 тысяч рублей было приобретено медицинское оборудование, на 13 млн. 340 тысяч рублей лекарственные средства, на 597 тысяч рублей питание для беременных и кормящих женщин. В этом году порядка 150 врачей прошли курсы повышения квалификации.

"В этом году план по вакцинации против кори и гриппа мы выполнили на 100%, - говорит Светлана Бениова. - Правда, по дополнительной диспансеризации граждан немного не добрали, из запланированных 33 200 человек осмотрено 23 405".

В целом начальник управления здравоохранения отметила положительную динамику развития медицины во Владивостоке. С каждым годом укрепляется материально-техническая база, закупается медицинское оборудование, хорошими темпами растет средний заработок медработника.

