Анонс «Российской газеты» за 23 декабря 2008 года

ВЛАДИВОСТОК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Читайте в свежем номере «Российской газеты» за 23 декабря:



Субъективное одобрение

Совфед одобрил результаты рассмотрения поправок в Конституцию региональными заксобраниями



Сенаторы одобрили результаты рассмотрения региональными властями поправок в Основной Закон. Заксобрания 83 субъектов поддержали изменения в российскую Конституцию.До вступления в силу поправок в Конституцию об увеличении сроков полномочий президента и Госдумы, а также об отчете правительства перед парламентариями осталось совсем немного. После того как свое мнение выразили власти регионов, остается еще неделя для того, чтобы глава государства или все те же региональные власти могли опротестовать поправки. Миронов еще раз повторил, что внесение изменений в Основной Закон было неизбежно, и именно сейчас, по его мнению, для этого наступил подходящий момент. Между тем в то время желающих поменять основы Конституции было гораздо больше, чем сейчас. Разобравшись с поправками в Основной Закон, сенаторы приступили к обсуждению пакета антикоррупционных законов, по поводу которых сразу же разгорелась бурная дискуссия. Некоторые сенаторы отмечали, что все необходимые нормы по борьбе с коррупцией уже предусмотрены в других федеральных законах, и не имеет смысла их дублировать. По словам сенатора Людмилы Нарусовой, в новых антикоррупционных нормах можно отыскать немало уловок, которыми обязательно воспользуются опытные коррупционеры. С Нарусовой категорически не согласился сенатор Евгений Тарло. Этого закона, по его убеждению, «уже давно ждет вся страна» и он «достаточно хорош» для того, чтобы принять его без дополнительных доработок. В результате антикоррупционный пакет был все-таки одобрен 139 голосами «за», «против» проголосовал лишь один сенатор, а еще двое воздержались.Глава верхней палаты надеется, что до вступления законов в силу коррупционеры не успеют скрыть все незаконно заработанные средства.

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Флот взаймы

Государство планирует строить морские суда и сдавать их бизнесу в аренду



Министерство транспорта создает специализированную госкомпанию, которая будет заказывать строительство судов, а потом отдавать их в аренду российскому бизнесу. Об этом рассказал глава минтранса Игорь Левитин на заседании совета Федерального агентства морского и речного транспорта. И поинтересовался у морских перевозчиков, насколько их заинтересует такое сотрудничество. Перевозчики, понятно, идею поддержали, но попросили предусмотреть льготные условия аренды. Игорь Левитин заметил, что этот вопрос сейчас прорабатывается, и минтранс знает, какие проблемы стоят сегодня перед моряками. Но возникает проблема, какие суда строить. Росморречфлот совместно с Ассоциацией судоходных компаний представил свои предложения в минпромторг, который занимается разработкой проектов. Однако, по словам участников совета, ответа пока нет. Специалисты опасаются, что суда, проекты которых будут разработаны без учета интересов моряков, останутся невостребованными. Игорь Левитин предложил обратиться с письмом по проблеме проектирования конкурентоспособных судов к вице-премьеру Игорю Сечину, который входит в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. Что касается сервисного технического обслуживания, в частности танкеров, то, например, на юге России их нет. По словам представителя одного из перевозчиков нефти, они с большим удовольствием ходили на техническое обслуживание в район Азова, чем в Турцию. Игорь Левитин сообщил, что сейчас ведутся переговоры о возможности создания в России совместного предприятия с турками по сервисному обслуживанию кораблей.В целом же, в сложных экономических условиях 16 крупным отечественным судоходным компаниям для закрытия кассовых разрывов в следующем году понадобится 3 миллиарда рублей.

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Сумма перед увольнением

Накануне сокращения все увольняемые из армии офицеры получат пособие



Главный финансист армии Любовь Куделина рассказала, как минобороны планирует рассчитываться с увольняемыми офицерами и прапорщиками.

Общая схема выплат такая. Те, кто прослужил в армии меньше 10 лет, единовременно получат пять окладов денежного содержания. Выслуга до 15 лет гарантирует десять окладов, до 20 лет — пятнадцать окладов денежного содержания. Ну а люди, отдавшие военной службе более двух десятков лет, получат по двадцать окладов. Конкретная сумма будет зависеть от звания и должности увольняемого. Но максимум, на что он вправе рассчитывать, — это 185 тысяч рублей. Куделина уточнила, что выплаты касаются даже служивых, кому пенсия еще не положена, а возраст запрещает дальше находиться в строю. Понятно, что не все увольняемые дослужились до пенсии. Поэтому относительно молодым «дембелям» решено выплачивать ежемесячное социальное пособие. Не забыты и так называемые офицеры- двухгодичники. В будущем году расстанутся с погонами 7,5 тысячи лейтенантов, которые служили в армии по призыву. Каждый накануне увольнения получит два оклада денежного содержания — около 15 тысяч рублей. Что же касается прапорщиков и мичманов, то этой категории военнослужащих перед увольнением выплатят единовременное пособие в размере двадцати окладов — это примерно 118 тысяч рублей. Интересно, что примерно такое же количество «знаменосцев» попадет в будущем году под секвестр.

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Меморандум Сердюкова

Документ о создании крупного учебного центра подписали министр обороны и губернатор Санкт-Петербурга



Учебно-научный центр Военно-морского флота в Кронштадте будут создавать с помощью частных инвесторов. Это закреплено в специальном меморандуме, который подписали глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и президент Внешторгбанка Андрей Костин. Флотский кампус на северо-западе страны станет первым научно-образовательным центром минобороны. Аналогичные появятся в Сухопутных войсках и ВВС. Масштабный проект предусматривает базирование под Питером Военно-морской академии, трех военно-морских институтов, Нахимовского училища, флотского колледжа и лицея, трех научно-исследовательских институтов ВМФ, а также института дополнительного военно-профессионального образования. Переехать в Кронштадт они должны к 2013 году. В морском центре смогут одновременно обучаться более 13 тысяч курсантов и слушателей, а с учетом их семей население Кронштадта увеличится примерно вдвое. Детали финансирования проекта сейчас прорабатываются. Но известно, что оно пойдет на основе государственно-частного партнерства.

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ПРАВДА

Леонид РАДЗИХОВСКИЙ



«Никогда не врут столько, сколько перед выборами, во время войны и после охоты» (Бисмарк).Кризис — что-то вроде «мирной войны». Сколько врут в это время?Выражаясь верноподданно: какую часть информации политику стоит во время кризиса сообщать обществу, чтобы а) не вызвать панику, но и в) не обмануть людей? Паника, — очевидно, одна из главных опасностей в любой ситуации. Поскольку историю творят люди, паника — одна из самых страшных вещей, какие они могут натворить. Идея, порождающая массовую панику, — самовзрывающийся прогноз, а механизм взрыва — цепная реакция страха, переходящего в агрессию. Лавина паника??? практически всегда ужаснее того камня, с которого она началась.С обманом — сложнее. Конечно, если люди поймут, что их обманули — сознательно, цинично, — то считайте, что «лидер обмана» накинул на себя петлю лжи, а когда ложь стала явной, стул из-под него вылетел. Народ не забудет, не простит. Но вся штука в том, что грань между «правдой» и «неправдой», а тем более между циничной ложью и «ложью во спасение» — очень гибкая, тонкая.Классический пример грубой лжи — знаменитое выступление Сталина 3 июля. Вождь нагло врал, рассказывая, что «лучшие дивизии немцев» разгромлены, бесстыдно завышал цифры немецких потерь и преуменьшал цифры наших потерь. Словом, врал «строго по Бисмарку». А в мифе, в сознании людей эта речь осталась как самая … Самая — что? Ну, уж точно не самая лживая. Как самая важная, проникновенная, человеческая, самая ЧЕСТНАЯ … Словом, выстукав зубами о край стакана «дор-рогие братья и сестры», Сталин одним махом из «виновника торжества», каковым он был на самом деле, превратился в какую-то «Родина-Мать зовет!».

Интересное дело … Люди не могли не знать, что он врет, говоря, что немцы потеряли больше, чем мы, что они (а не мы!) измучены и разбиты: города-то продолжали сдавать, половодье похоронок разливалось вовсю.

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Депутатов оставили без шампанского



Ближайшая среда обещает стать для депутатов Госдумы самым напряженным днем последней недели осенней сессии. В повестке пленарного заседания более четырех десятков законопроектов, работу над которыми народные избранники намерены завершить в этом году.В первую очередь депутаты торопятся законодательно закрепить антикризисные меры — принять поправки в федеральный трехлетний бюджет, Налоговый кодекс, законы о Центральном банке, о рынке ценных бумаг, о развитии сельского хозяйства и другие. Нужно спасать экономику, защищать людей от последствий кризиса. Нельзя откладывать на новый год и принятие поправок к закону «О гражданстве Российской Федерации». В среду же депутаты депутаты планируют рассмотреть в первом чтении президентский законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации. Как известно, сейчас верхняя палата парламента формируется из представителей региона — своего выдвиженца посылает в Москву законодательная власть и исполнительная власть. Кандидатура губернатора также проходит утверждение на региональном заксобрании. Выступая 5 ноября перед Федеральным Собранием со своим первым Посланием, Дмитрий Медведев предложил формировать Совет Федерации исключительно из людей, «избранных в представительные органы власти и депутатов местного самоуправления соответствующего субъекта Федерации.» В среду депутатам предстоит также ратификация международных соглашений России.И за эти труды народные избранники даже не будут вознаграждены ни банкетом, ни фуршетом. Традиционное мероприятие, которым обычно депутаты завершают осеннюю сессию, а заодно и отмечают наступление Нового года, не состоится. Из-за экономии. Думцы считают, что когда в стране кризис, недопустимо расходовать на собственный праздник бюджетные деньги. Впрочем, и свои деньги народные избранники тратить не спешат.

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«Волга» вместо «Мерседеса»

Чиновники Приамурья пересаживаются из иномарок на отечественные машины



Почти 9,5 миллиона рублей намерены сэкономить в администрации Амурской области, отказавшись от автомобилей иностранного производства. За подписью губернатора вышло распоряжение о том, чтобы все чиновники областного правительства пользовались российскими автомобилями из числа тех, что есть в гараже. Преимущественно «чиновный» автопарк будет представлен автомобилями «Волга». Транспорт импортного производства, включая «Мерседес-бенц» губернатора, выставят на торги. За счет продажи иномарок будут приобретены машины отечественного производства. На обслуживание гаража при бывшем губернаторе, когда в парке были иномарки, чиновники тратили около 9,5 миллиона рублей. Их них на приобретение запчастей и ремонт уходило 1,7 миллиона рублей, 373 тысячи рублей — на зарплату водителям и 7,3 миллиона рублей — на ГСМ. Губернатор уверен, что всесторонняя поддержка со стороны государства поможет в скором времени значительно улучшить качество продукции российского автопрома. Кроме того, реализация концепции развития автомобильной промышленности даст толчок к приходу иностранных производителей на российский авторынок, в том числе и в Приамурье.

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Всемирный банк «кошмарит» прогнозами

При цене нефти 30 долларов за баррель Россия может снова залезть в долги



Всемирный банк не исключает, что России придется обратиться за помощью к международным финансовым организациям. Такой сценарий возможен, если среднегодовая цена нефти в 2009—2010 годах упадет до 30 долларов за баррель. Об этом сообщил в конце прошлой недели главный экономист ВБ по России Желько Богетич. Впрочем, цена нефти 30 долларов — это «ночной кошмар» для мировой экономики, признал тут же представитель ВБ. И выразил надежду, что этого не случится. По другому сценарию ВБ, цена барреля составляет 50 долларов. Что, кстати, совпадает и с базовым вариантом прогноза минэкономразвития. У ВБ же в основном сценарии цена нефти и того выше — 74—75 долларов за баррель. Тем временем российские эксперты и чиновники рассчитывают, что до займов у Международного валютного фонда дело не дойдет. При цене нефти 50 долларов за баррель дефицит бюджета может составить 1,5 процента ВВП, говорил «РГ» руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. По его прогнозам, чтобы закрыть «брешь», из Резервного фонда понадобится взять на год 20 миллиардов долларов. А там сейчас — более 130 миллиардов долларов. Так что хватит надолго. Но мощная «подушка безопасности», накопленная в России, видимо, ВБ не впечатляет. И он советует, для того чтобы смягчить негатив от пляшущих цен на нефть, перейти к более мягкому обменному курсу рубля. И в целом одобряет политику ЦБ в этом направлении. Что же касается проблемы доверия граждан к национальной валюте, то Богетич считает ее преувеличенной. Между тем ВБ пересчитал прогноз по российской экономике. Раньше его эксперты предполагали, что рост ВВП составит 3 процента, теперь понизили его до 2—3 процентов. Важно, что прибавление ВВП все-таки будет, поскольку во многих странах экономика замрет либо уйдет в минус. Что же касается продолжающегося спора о том, грозит ли нашей стране рецессия, то здесь Богетич выдал еще одну оригинальную версию. В России не будет рецессии, но будет «рецессия экономического роста», заявил экономист.

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Безработица под сурдинку

Правительство предостерегает бизнес от необоснованных увольнений



По состоянию на 16 декабря в России официально зарегистрировано 1 миллион 395 тысяч безработных, сообщил вице-премьер Александр Жуков во время рабочей встречи с премьером Владимиром Путиным и первым вице-премьером Игорем Шуваловым.Таким образом, за неделю с 10 по 16 декабря безработица выросла на 70 тысяч человек, или на 5,1 процента. За предыдущую неделю рост составлял около 1 процента. Кроме того, на 207 тысяч человек увеличилось количество тех работников, которые находятся в простое по вине администрации или работают неполное рабочее время, а также отправленные в отпуск по инициативе администрации.В свою очередь Росстат опубликовал официальную статистику за ноябрь. По его данным, количество зарегистрированных в службах занятости безработных равнялось на конец ноября 1 миллиону 304 тысячам человек (в конце октября их было 1 миллион 245 тысяч). Но помимо этого Росстат оценивает и общую безработицу в стране по методике Международной организации труда (МОТ). Согласно методологии МОТ к безработным относят всех, кто не имеет работы, активно ее ищет (в том числе самостоятельно) и готов приступить к работе в кратчайший срок. В свою очередь Владимир Путин потребовал, чтобы службы занятости внимательно следили за тем, чтобы бизнес не увольнял людей «под сурдинку», без крайней необходимости. Игорь Шувалов сообщил о том, какие меры предприняло в последнее время правительство для поддержки стабильности на рынке труда. Сейчас в Совете Федерации находятся поправки в бюджет-2009 и поправки в трудовое законодательство, которые позволят предпринять дополнительные мероприятия по содействию занятости. В частности, предполагается выделить дополнительно 15 миллиардов рублей на профессиональное обучение работников предприятий, которые находятся под риском увольнения. Еще 18 миллиардов пойдут на организацию общественных работ. Причем к таким работам будут привлекаться не только безработные, но и те, кто находится в простое или в отпуске без содержания.

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Казань



КамАЗ останавливает главный конвейер и распускает основную часть рабочих на каникулы до 19 января. Вернуться к прежним объемам на заводе рассчитывают в конце февраля — начале марта следующего года, когда предположительно начнется оживление рынка. Во всяком случае в производственном плане автогиганта намечено выпустить в 2009 году 47 тысяч большегрузов, из них 11 тысяч — на экспорт.По мнению генерального директора ОАО «КамАЗ», председателя Совета некоммерческого партнерства «Объединение автопроизводителей России» Сергея Когогина, главное в нынешней ситуации — стимулировать спрос на автотранспорт. Кроме того, гендиректор считает, что необходимо ограничить действия в России недобросовестных поставщиков — в первую очередь работающих с китайскими производителями, которые ввозят в страну технику, не соответствующую элементарным требованиям безопасности. Сергей Когогин отметил, что повышение таможенных пошлин на импортную технику — это то, что отечественные автомобилестроители ждали больше года, и эти меры, конечно, положительно скажутся в частности на КамАЗе. Однако чтобы не только удержаться на плаву, а составить в ближайшем будущем достойную конкуренцию иностранным корпорациям, Сергей Когогин считает, что российским автопроизводителям нужны более дешевые кредиты, которые позволят реализовывать инвестиционные программы.

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Ипотечная роспись

Не только уволенным, но и потерявшим в зарплате будет дана отсрочка по выплатам кредитов



Агентство по ипотечному жилищному кредитованию сформулировало основные условия помощи гражданам, у которых возникли проблемы с погашением ипотечных кредитов, которые были оформлены до 1 декабря 2008 года. Ожидается, что программа вступит в силу 1 января 2009 года. Правда, перед этим она должна быть утверждена правительством РФ. В программе предусмотрены три варианта реструктуризации ипотечных кредитов. Во-первых, участие АИЖК (точнее, его специально создающейся дочерней структуры) в качестве сокредитора по реструктурированным кредитам. Во-вторых, активно обсуждается выкуп проблемных кредитов у банков с определенным дисконтом. Наконец, в-третьих, предлагается предоставлять дополнительный целевой займ заемщику. Собственно, для людей большой разницы эти три схемы иметь не будут. Как уже сообщала «Российская газета», обещание помочь ипотечным заемщикам, озвученное в начале декабря премьером Владимиром Путиным, может коснуться 800 тысяч российских семей — именно столько на сегодняшний день оформлено жилищных кредитов с использованием ипотеки. Правительство сосредоточилось именно на этом направлении кредитования по одной простой причине: в отличие от обычного потребительского, ипотечный кредит оформляется под залог жилья. И в случае если заемщик не в состоянии возвращать деньги банку, он рискует оказаться на улице, поскольку будет вынужден расстаться с заложенной квартирой. Также решено, что реструктуризации могут подлежать ипотечные кредиты, выданные до 1 декабря 2008 года. Причем в АИЖК уточняют, что не важно, работал банк по стандартам агентства или нет — помощь обещана заемщикам и в том и в другом случае. Финансированием проблемных заемщиков займется «дочка» АИЖК, которую планируется создать в первом квартале 2009 года. Так называемое «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» (АРИЖК) будет организовано в форме Открытого акционерного общества, в уставный капитал которого будут направлены средства дополнительной государственной поддержки. Уже в ближайшее время агентство разработает публичные стандарты проведения реструктуризации и порядок взаимодействия с кредитными организациями на всей территории России.

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Европа в секторе газа

«Газпром» предупредил Евросоюз о возможных перебоях в поставках топлива



Не исключено, что в канун Нового года может повториться ситуация 2005—2006 годов, когда конфликт вокруг цен на российский газ для Украины привел к его отключению и сбою поставок в Европу. Первый вице-премьер РФ, председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков предупредил европейских партнеров, что «Газпром» выполнит все контракты на поставку газа в Европу, однако действия Украины могут привести к нарушению стабильности поставок газа. Об этом, как сообщила вчера пресс-служба правительства, говорится в послании руководству Евросоюза и главам правительств европейских стран. Одновременно на пресс-конференции в Киеве первый заместитель главы секретариата президента Александр Шлапак, комментируя ход газовых переговоров, заметил, что в случае жесткой позиции российской стороны Украина будет настаивать установить для нее цену на газ лишь на первый квартал 2009 года, чтобы в последующем прийти к более низким ценам. При этом он отметил, что в подземных хранилищах страны находится 16 миллиардов кубов газа, что позволит обеспечить нормальное газоснабжение страны, если контракт с Россией не будет подписан вовремя.

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Але, пора отдать должок

Приставы вводят телефонное право



В будущем году служба судебных приставов переходит на новый формат работы: уже 1 января тысячи должников могут получить телефонные приветы с напоминанием о долге. Звонок может раздаться каждый день с 17 до 22 часов, включая выходные и праздники. Телефон будет трезвонить до тех пор, пока кто-то не снимет трубку. Между территориальными управлениями службы судебных приставов и местными телефонными компаниями уже заключаются договора о проведении автообзвона должников. При этом приставы обещают бережно относиться к персональным тайнам. С помощью телефонного права приставы будут вызывать должников на беседы. Как сообщается, звонки не заменят, а только дополнят традиционные методы связи с должником — повесткой, телеграммой, заказным письмом и так далее. Кроме того, служба судебных приставов берет на особый контроль принудительное взыскание задолженности по кредитным обязательствам. Только за 11 месяцев 2008 года к приставам поступило более миллиона исполнительных документов на сумму около 137 миллиардов рублей, связанных с принудительным взысканием кредитов, полученных физическими лицами. Эксперты предполагают, что в будущем году таких дел может стать больше. Тысячи граждан оказались не в силах выплачивать кредиты из-за непростой экономической ситуации. В свою очередь банки тоже переживают не лучшие времена, и для многих вопрос сбора долгов — это вопрос жизни и смерти банка. Разорение финансовых акул ни к чему хорошему не приведет. Но и добросовестные должники, пострадавшие из-за кризиса, не должны остаться без крыши над головой. Придется искать какую-то золотую середину. Задача на самом деле непростая.

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С курорта в тюрьму

Российскому бизнесмену грозит пожизненное заключение в США



В Уголовном суде Таиланда начались трехдневные слушания по делу 41-летнего россиянина Виктора Бута, задержанного в Бангкоке по подозрению в торговле оружием. Напомним, российский бизнесмен, которого западная пресса окрестила «оружейным бароном», был арестован по подозрению в незаконной торговле оружием весной этого года в Бангкоке. Временный ордер на арест выдан по заявлению федерального окружного суда США в Нью-Йорке. Американские власти обвинили Бута по четырем пунктам, речь шла в том числе и о его участии в незаконных поставках оружия на несколько миллионов долларов колумбийским сепаратистам. Американцы потребовали его экстрадиции. Сейчас Буту предъявили еще одно обвинение. В суде выступил один из сотрудников американского управления по борьбе с наркотиками, сообщивший, что в США Бут обвиняется также в сговоре с целью убийства неких американских граждан. Кстати, именно сотрудники этого ведомства под видом местных полицейских задержали россиянина. По всем обвинениям Буту грозит пожизненное заключение. Ожидается, что суд рассмотрит сразу два дела — о задержании обвиняемого и его экстрадиции в США. По местным законам прежде чем перейти к вопросу об экстрадиции, судьям необходимо вынести вердикт по первому вопросу. И если арест бизнесмена будет признан незаконным, россиянина должны немедленно отпустить. Сам Бут вчера заявил, что его арест был «абсолютно незаконным, а дело сфабриковано, у обвинителей нет никаких доказательств вины». Между тем прокурор продолжает настаивать на продолжении дела об экстрадиции россиянина в США, считая, что Штаты имеют для этого достаточные основания. Даже если Бут будет признан невиновным.

Подробнее — на 6 полосе «РГ».



Обзор «Российской газеты — Бизнес», за вторник 23 декабря.



Антикризисный пакет-2009

Не все новеллы Налогового кодекса одинаково полезны



В новом, 2009 году налоговое законодательство серьезно изменится. Есть изменения, безусловно, положительные для налогоплательщиков, есть — не очень, есть и не вполне определенные, каковы они, покажет практика их применения. На большинство этих поправок наложил отпечаток тот факт, что принимались они в период кризиса, и, по-видимому, в спешке. Отсюда порой и не самые продуманные решения. Мы не будем перечислять все изменения подряд — отметим, на наш взгляд, самые важные и интересные новации, дав комментарий к федеральным законам от 26.11.2008 № 224-ФЗ, от 24.11.2008 № 208-ФЗ и от 24.11.2008 №209-ФЗ. В настоящей публикации дан обзор поправок в часть вторую Налогового кодекса РФ.

Для того чтобы налогоплательщики в самое короткое время могли воспользоваться налоговыми послаблениями, ст. 5 НК РФ дополнена положением, устанавливающим, что акты законодательства о налогах и сборах, смягчающие ответственность за налоговые нарушения, отменяющие налоги или сборы и приносящие прочие подобные налоговые льготы, могут вступать в силу прямо со дня их официального опубликования, если прямо предусматривают это.

Статья 54 НК РФ дополнена следующим абзацем: «Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога».

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Доходная бумага

Минфин и Центробанк придумали, как привлечь капитал



Согласно планам минфина в 2009 году на внутреннем рынке будет размещено государственных сберегательных облигаций (ГСО) на сумму до 125,8 миллиарда рублей и облигаций федеральных займов (ОФЗ), вес которых потянет на 410 миллиардов рублей. К слову сказать, планы эти не взяты с потолка, они отражены в программе внутренних заимствований на 2009 год. Как пояснили корреспонденту «Российской бизнес-газеты» в минфине, бумаги будут выпущены на длительные сроки обращения — от 3 до 15 лет. Таким образом, будут снижены риски, связанные с их погашением. Причем львиная доля ОФЗ будет выпускаться на срок от 10 до 15 лет. Причем объем обращения 10- и 15-летних выпусков планируется доводить до 110—130 миллиардов рублей каждый. Что касается доходности, то пока в минфине эту ситуацию не комментируют. Два шага, повышение ставки рефинансирования Центробанком и выпуск государственных ценных облигаций минфином в 2009 году на сумму более чем 500 миллиардов рублей, скорее всего, и станут теми самыми мерами, которые привлекут в Россию деньги инвесторов. Со ставкой рефинансирования все более-менее ясно. Она согласно экономической теории и должна увеличиваться при росте инфляции. Это дает возможность предохранить вложенные в разного рода инструменты средства от роста той же инфляции как гражданам, так и иностранным инвесторам.

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На кону 6,5 триллиона

80 процентов вкладчиков не знают,

что их сбережения застрахованы



Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) представило результаты масштабного исследования сберегательных настроений жителей России. НАФИ опросило 1600 россиян из 39 регионов страны и 2500 человек из высокодоходных групп населения, живущих в 11 городах-миллионниках. Большинство банковских вкладчиков (70%) среди высокодоходных жителей городов-миллионников заявило, что в ближайший год собирается продолжать пользоваться банковскими вкладами. А каждый третий (28%) из тех, кто в настоящее время не имеет срочного вклада, собирается его открыть. При этом почти треть респондентов предпочли бы диверсифицировать свои сбережения, храня часть в наличных деньгах, а другую част — в банке. По мнению экспертов, это реакция людей на текущий финансовый кризис. Так что спрос на услуги банковских вкладов имеет хорошие перспективы. И вот по какой еще причине. Опрос показал, что сегодня около 73% россиян не имеют никаких сбережений. Большинство людей живут от зарплаты до зарплаты, ничего не сберегая на «черный день». Из тех, кто имеет деньги, но не откладывает их, 27% мотивировали это отсутствием надежных способов хранения сбережений, а 21% считают сбережение невыгодным. Максимальна доля сберегателей в городах-миллионниках, где 69% опрошенных сообщили о наличии сбережений. Но не все эти деньги оседают во вкладах. Наиболее популярной формой сбережений оказались наличные рубли.

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Горячая дюжина

Только 12 российских автостраховщиков вступили

в «Зеленую карту»



Поступили в продажу первые «зеленые карты» российского образца. Только с ними начиная с 1 января 2009 года смогут преодолеть границу автотуристы и международные автоперевозчики. Из 23 страховых компаний, планировавших войти в российское бюро «Зеленая карта» еще в начале года, 11 изменили свои планы. Так что в следующем году только 12 российских страховщиков будут заниматься урегулированием убытков при ДТП с участием российских автомобилистов за рубежом и иностранных— в России. Почему же почти половина страховых компаний решили отказаться от участия в этом проекте? Как объясняет Сергей Разуван, исполнительный директор российского бюро «Зеленая карта», причины в основном финансовые. «По мере того как компаниям становились понятны правила и условия игры, они принимали решение вступать или не вступать в проект, говорит он. — Кризис заставил некоторых страховщиков, которые заявляли о своих намерениях вступить в систему еще летом, отказаться от этой идеи, скорее всего, потому, что «входной билет» оказался слишком дорогим. Во-первых, компании необходимо заплатить 500 тысяч евро в специальный гарантийный фонд. А дальше участвовать в проекте на тех финансовых условиях, которые выдвигает международная система, то есть обеспечить гарантию в 11 миллионов евро, разделив эту сумму на всех участников».

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Диагноз: умеренный экономический спад

Кризис перестал быть финансовым



В ближайшие месяцы, как признал в конце прошлой недели замглавы Минэкономразвития России Андрей Клепач, ожидается существенное падение промышленного производства. По итогам года рост российского ВВП РФ в 2008 году будет ниже 6,8 процента, прогнозируемого ранее, а промпроизводство вырастет за год не более чем на 1,9 процента, в то время как за январь—октябрь уходящего года промышленность в РФ выросла на 4,9 процента. То есть российская экономика вступает в период рецессии, то есть умеренного экономического спада, который продлится не менее двух кварталов — то есть как минимум до весны 2009 года.О перерастании с октября финансового кризиса в экономический говорят не только прогнозы, но и те показатели, динамика которых в октябре—ноябре уже доступна. Так, производство электроэнергии в России в ноябре упало примерно на 6,1 процента по сравнению с ноябрем 2007 года — до 87,5 миллиарда кВт.ч, а потребление снизилось на 6,6 процента — до 85,8 миллиарда кВт.ч. О существенном снижении грузоперевозок отчитались все крупнейшие российские перевозчики, включая РЖД. Причем объемы падений значительны. Так, водным транспортом в ноябре перевезено грузов на треть меньше, чем в том же месяце 2007 года. Это говорит об очень серьезном спаде. О том же говорит и масштабное сжатие узкой денежной базы, свидетельствующее о начавшемся сокращении рублевой наличной денежной массы, за которым стоит сокращение денежных доходов населения и дефицит оборотных средств предприятий. Однако цены продолжают расти, данные Росстата уже в течение 10—12 недель фиксируют их повышение на 0,2 процента в неделю. При сохранении такой динамики инфляция по результатам года составит 13,5 процента. Одна из немногих хороших новостей ноября — прекращение оттока банковских вкладов, то есть финансовым властям в целом удалось вернуть доверие населения к банковской системе.

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