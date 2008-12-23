Хабаровск стал лучшим городским округом России

ХАБАРОВСК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Хабаровск удостоен диплома высшей степени в престижном конкурсе муниципальных образований России. Этот конкурс проводится Министерством регионального развития РФ и Всероссийским Советом местного самоуправления уже в третий раз и трижды Хабаровск назван его лауреатом.

На этот раз победа досталась в номинации «Лучший городской округ», сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городской администрации. В прошлые годы город удостаивался первых мест за победу в номинациях «Лучшее муниципальное образование в сфере обеспечения информационного сопровождения реформы местного самоуправления» и «За высокое качество исполнения бюджета».

Конкурс муниципальных образований проводится с целью создания положительного восприятия реформы местного самоуправления, выявления лучших практик управления муниципальными образованиями, распространения положительного опыта, стимулирования эффективной деятельности органов местного самоуправления. Кстати, опыт Хабаровска в различных направлениях уже берут на вооружение другие города России. Для того, чтобы выйти в лидеры, Хабаровску необходимо было, прежде всего, подтвердить свое умение зарабатывать и умело расходовать деньги. Финансовые критерии – одно из основных условий конкурса. По расчетам экономистов, в этом году оборот крупных и средних предприятий в краевом центре ожидается в размере 246, 6 миллиарда рублей, что на четверть больше показателей 2007 года. Растет и доля прибыльных предприятий, она составляет около 80 процентов. Характерная черта последних лет – постоянное увеличение инвестиций в основной капитал предприятий, что говорит об их развитии, внедрении нового оборудования и методик. В числе ведущих показателей конкурса также стояли общий объем расходов бюджета на образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт. При обеспеченности потребности в дошкольных учреждениях по России в 30 процентов, в Хабаровске эта цифра составляет более 50 процентов. Только в 2008 году в городе открыто 10 детских садов. За последние годы полностью реконструированы и оснащены современным медицинским оборудованием 20 лечебных учреждений, построены и реконструированы бассейны, стадионы, спортивный комплекс.



