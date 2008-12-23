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Posted 23 декабря 2008, 01:23

Published 23 декабря 2008, 01:23

Modified 17 сентября 2022, 14:08

Updated 17 сентября 2022, 14:08

Краевой фестиваль семейного творчества «Моя семья. Моя Россия» завершился

23 декабря 2008, 01:23
Церемония закрытия проходила в Хабаровском краевом цирке

ХАБАРОВСК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Торжественное закрытие краевого фестиваля семейного творчества «Моя семья. Моя Россия», посвященного Году семьи в России, состоялось в Хабаровске. Церемония проходила в Хабаровском краевом цирке, передает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сообщение пресс-центра правительства края.
Её участниками стали более трёхсот семей из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Нанайского, Вяземского, Бикинского, Хабаровского и района имени Лазо. Двенадцати семьям, ставшим победителями конкурсов, проходивших в течение года в рамках краевого фестиваля, ценные подарки вручил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Олег Леховицер. Завершился праздник концертом от лучших творческих коллективов края, цирковой программой и поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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