Новые технологии повышают качество знаний школьников Владивостока

ВЛАДИВОСТОК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Инновационная деятельность по организации учебного процесса повлияла в этом году на повышение качества знаний учащихся в ряде владивостокских школ. Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города подвело итоги реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории Владивостока.

Цель нацпроекта – создать механизмы, способные поднять качество российского образования. Основными направлениями проекта стали: стимулирование школ, внедряющих инновационные программы, оснащение школ учебно-наглядным оборудованием, информатизация образования, поощрение лучших учителей премиями в 100 тысяч рублей, дополнительное вознаграждение за классное руководство, поддержка талантливой молодежи.

В 2008 году 13 муниципальных образовательных учреждений Владивостока, принимавших участие в конкурсе инновационных школ, выиграли по 1 миллиону рублей. На эти средства было приобретено лабораторное оборудование, программное обеспечение, модернизированы учебные классы.

31 учитель из школ города, принимавший участие в региональном конкурсе лучших учителей, в этом году получил по 100 тысяч рублей. Такая надбавка к зарплате дает педагогом стимул развиваться, делиться опытом, продолжать свою деятельность в сфере образования.

В рамках информатизации образования, в 38-ми образовательных учреждениях Владивостока на сегодняшний день есть Интернет. В учебное время им пользуется как ученики, так и учителя. Число учителей, владеющих информационными технологиями, увеличилось с 24% до 63%.

Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, за этот год были созданы условия для повышения качества образования, профессионального роста педагогов, эффективности воспитательной работы, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.