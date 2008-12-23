Приморские законодатели поздравили спасателей

ВЛАДИВОСТОК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне Дня спасателя были подведены итоги деятельности всех подразделений Приморской подсистемы РСЧС.

Вице-спикер приморского парламента Джамбулат Текиев принял участие в мероприятии, поздравил сотрудников МЧС и вручил Почетные грамоты Законодательного Собрания.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю достойно провожает 2008 год. Краевые спасатели по итогам года заняли первое место среди территориальных органов управления МЧС Дальневосточного Федерального округа. Ими были ликвидированы последствия 45 чрезвычайных ситуаций, на пожарах спасено 3 257 человек, материальных ценностей на сумму более 1 миллиарда рублей. В течение всего года отличных показателей в службе достигли все без исключения аварийно-спасательные формирования Приморья.

«Главное, мы сохранили стабильность в регионе, приобрели опыт и готовы дальше профессионально выполнять задачи по обеспечению безопасности приморских граждан», - подчеркнул начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю генерал-майор Николай Тимошенко, вручая почетные грамоты, кубки и дипломы лучшим спасателям Приморья.

Как отметило руководство МЧС, главная задача на ближайшее будущее – реализация законодательных норм в жизнь. Это направление деятельности ведется в тесном сотрудничестве с Законодательным Собранием Приморского края.

«Общая задача для всех органов власти – защита людей, - сказал заместитель председателя ЗС ПК Джамбулат Текиев. - И за каждой цифрой, прозвучавшей на встрече, спасенная человеческая жизнь. От имени жителей Приморья, депутатов Законодательного Собрания хочу выразить благодарность за спасенные жизни. Депутаты сделают все, чтобы решить поставленные вопросы в будущем».

По словам вице-спикера, парламентарии работают в тесном контакте с приморским Управлением МЧС. На уровне края была принята и работает целевая программа "Пожарная безопасность". И каждый депутат курирует на своем округе ее исполнение. В рамках этой программы закупаются пожарные машины, оснащены "тревожными кнопками" большинство социальных учреждений Приморья, школы, решается вопрос по их установке в детских садах.

«Счастья, здоровья, семейного благополучия вам в Новом году! - Пожелал спасателям Приморья Джамбулат Текиев. – В праздники для вас наступает время повышенной боевой готовности. Пусть служба в эти дни будет спокойной».