В Приамурье началась подготовка к празднованию 65-й годовщины Победы

БЛАГОВЕЩЕНСК. 24 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Приамурье началась подготовка к празднованию 65-й годовщины Великой Победы. 24 декабря вице-премьер регионального правительства Виктор Марценко принял участие в работе последнего в этом году пленума областного Совета ветеранов, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

По его итогам, а также исходя из результатов состоявшейся 12 декабря встречи с ветеранами губернатора Олега Кожемяко, намечены основные задачи по социальной защите участников Великой Отечественной войны. Министерству социальной защиты населения поручено рассмотреть возможность выделения для них средств на подписку газет, оплату телефона. Министерство внешнеэкономических связей, труда потребительского рынка прорабатывает вопрос открытия сети магазинов «Ветеран» с организацией торговли по оптовым ценам. Управлению по физической культуре и спорту поручено открыть специализированный физкультурный диспансер.



