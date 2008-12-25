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Posted 25 декабря 2008, 06:27

Published 25 декабря 2008, 06:27

Modified 17 сентября 2022, 14:06

Updated 17 сентября 2022, 14:06

Комсомольские авиастроители подняли в воздух второй самолёт «Sukhoi Superjet 100»

25 декабря 2008, 06:27
Полёт осуществлялся в рамках программы лётных испытаний нового пассажирского авиалайнера

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 25 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - На Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении имени Гагарина состоялся первый вылет второго испытательного самолёта «Sukhoi Superjet 100». Полёт осуществлялся в рамках программы лётных испытаний нового пассажирского авиалайнера, которые начались в мае этого года. Первая машина этой марки передана на испытания в Новосибирск, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Самолёт взлетел с заводского аэродрома и, выполнив полёт на высотах до 6-ти тысяч метров продолжительностью 2 часа 30 минут, благополучно приземлился. В соответствии с полётным заданием, лайнер выполнил традиционную проверку характеристик устойчивости, управляемости и работоспособности всех систем.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
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