Комсомольские авиастроители подняли в воздух второй самолёт «Sukhoi Superjet 100»

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 25 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - На Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении имени Гагарина состоялся первый вылет второго испытательного самолёта «Sukhoi Superjet 100». Полёт осуществлялся в рамках программы лётных испытаний нового пассажирского авиалайнера, которые начались в мае этого года. Первая машина этой марки передана на испытания в Новосибирск, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Самолёт взлетел с заводского аэродрома и, выполнив полёт на высотах до 6-ти тысяч метров продолжительностью 2 часа 30 минут, благополучно приземлился. В соответствии с полётным заданием, лайнер выполнил традиционную проверку характеристик устойчивости, управляемости и работоспособности всех систем.

