Николаю Токманцеву присвоено звание «Почетного жителя Камчатского края»

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 25 декабря. ВОСТОК-МЕДИА -

Депутаты Камчатского края единогласно проголосовали за предложение губернатора Алексея Кузьмицкого о присвоении Николаю Токманцеву звания «Почетный житель Камчатского края». Как сообщил РИА "Восток-Медиа"Борис Невзоров, глава краевого ЗС в краевом Правительстве По словам спикера камчатского парламента, в ходе обсуждения кандидатур, Николай Яковлевич был признан одним из достойнейших претендентов на высокое звание, за серьезный вклад в развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности Камчатки.

Борис Невзоров отметил, что, не смотря на состояние здоровья, Николай Токманцев продолжает активно трудиться, внимательно изучает все поступающие из Законодательного Собрания документы и даёт ценные заключения.

С инициативой присвоить Николаю Токманцев звание «Почетный житель Камчатского края» в Законодательное Собрание обратились Собрание депутатов и администрация Новолесновского сельского поселения. Президиум краевого парламента поддержал ходатайство и направил на рассмотрение в комиссию по присвоению этого звания и губернатору края. После всех положительных заключений, глава региона вынес на 15-ую внеочередную сессию краевого парламента о вопрос о присвоении Николаю Токманцеву звания «Почетный житель Камчатского края».

В ближайшее время Николаю Токманцеву будет вручено удостоверение «Почетного гражданина Камчатского края». Как только будет утверждена символика субъекта, будет изготовлен нагрудный знак «Почетного гражданина», который в торжественной обстановке вручат Николаю Токманцеву.

