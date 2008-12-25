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Posted 25 декабря 2008, 01:30

Published 25 декабря 2008, 01:30

Modified 17 сентября 2022, 14:06

Updated 17 сентября 2022, 14:06

Николаю Токманцеву присвоено звание «Почетного жителя Камчатского края»

25 декабря 2008, 01:30
Сегодня состоялась 15-я внеочередная сессия Законодательного Собрания Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 25 декабря. ВОСТОК-МЕДИА -
Депутаты Камчатского края единогласно проголосовали за предложение губернатора Алексея Кузьмицкого о присвоении Николаю Токманцеву звания «Почетный житель Камчатского края». Как сообщил РИА "Восток-Медиа"Борис Невзоров, глава краевого ЗС в краевом Правительстве По словам спикера камчатского парламента, в ходе обсуждения кандидатур, Николай Яковлевич был признан одним из достойнейших претендентов на высокое звание, за серьезный вклад в развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности Камчатки.
Борис Невзоров отметил, что, не смотря на состояние здоровья, Николай Токманцев продолжает активно трудиться, внимательно изучает все поступающие из Законодательного Собрания документы и даёт ценные заключения.
С инициативой присвоить Николаю Токманцев звание «Почетный житель Камчатского края» в Законодательное Собрание обратились Собрание депутатов и администрация Новолесновского сельского поселения. Президиум краевого парламента поддержал ходатайство и направил на рассмотрение в комиссию по присвоению этого звания и губернатору края. После всех положительных заключений, глава региона вынес на 15-ую внеочередную сессию краевого парламента о вопрос о присвоении Николаю Токманцеву звания «Почетный житель Камчатского края».
В ближайшее время Николаю Токманцеву будет вручено удостоверение «Почетного гражданина Камчатского края». Как только будет утверждена символика субъекта, будет изготовлен нагрудный знак «Почетного гражданина», который в торжественной обстановке вручат Николаю Токманцеву.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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