Мусорные проблемы – как их решать и кто за них в ответе?

На прошедшем во Владивостоке Третьем Международном экологическом форуме «Природа без границ» губернатор Приморья Сергей Дарькин заверил, что «в рамках подготовки к саммиту мы приступаем к решению самых острых проблем Владивостока. Первая – строительство полигона твердых бытовых отходов и рекультивация существующей свалки отходов в районе бухты Горностай. И вторая - строительство очистных сооружений во Владивостоке. Мы уже приступаем к строительству очистных сооружений, буквально через четыре года прекратятся сбросы неочищенных сточных вод в море. Это вполне реальный срок и реально достижимая цель, этого приморцы ждали несколько десятилетий».
Трудно не согласиться с утверждением губернатора в смысле того, сколько лет «этого приморцы ждали». Остается только надеяться, что эти слова не останутся, как обычно, пустыми обещаниями, и старая-старая проблема Владивостока будет наконец-то решена. И если эти заметки, посвященные тому, как наши заокеанские соседи защищают свою окружающую среду, хоть в какой-то мере помогут нашим специалистам, думаю, что поездка автора этих строк в составе группы российских экологов из Приморского и Хабаровского краев в американский город Портленд штата Орегон была не напрасной.
Далека от мысли рассказывать взахлеб, как у них все хорошо и как, соответственно, у нас… Наша приморская природа настолько уникальна, красива, что ни один штат Америки, ни какая другая страна с ней не сравнится. Но - кто со мной будет спорить? – «там» природу защищают намного эффективнее, чем в нашей стране. Хотя есть хорошие «экологические» законы и в России, но они, к сожалению, в большинстве, в отличие от тех же США, НЕ РАБОТАЮТ.
К примеру, по сообщению Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, существующие на территории Приморского края полигоны твердых бытовых отходов в 95 процентах не отвечают требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».
Все мы должны, просто обязаны беречь, сохранить окружающее нас пространство не только для, как принято говорить, наших потомков, но и для себя. Ведь страшно уже заходить в наше прекрасное море, небезопасно есть грибы и ягоды, и так далее, и так далее.
Тому, как решают проблему утилизации, переработки твердых бытовых отходов в штате Орегон США, посвящены эти небольшие заметки (на фотографиях — мусороперерабатывающий завод в г. Портленд).
Департамент Экологического контроля Штата Орегон (The Oregon Department of Environmental Quality (DEQ) призван управлять комплексом мер, направленных на защиту окружающей среды. Обеспечивает необходимое качество воды и воздуха посредством контроля над использованием и переработкой различных вредных веществ в соответствии с законодательством.
Если бизнес соблюдает правила по охране окружающей среды, для него предусмотрены некоторые льготы по налогам. Бизнес, который связан с покраской автомобилей или торговлей и переработкой нефтепродуктов, обязан получить разрешение в Департаменте экологического контроля. Нарушители природоохранных стандартов вначале получают письменное предупреждение, затем наказание через штраф. Штрафы большие. Подавать апелляцию через адвокатов - очень дорогое удовольствие как для предприятий, так и для физических лиц. Выгоднее соблюдать законодательство.
Компании, которые занимаются утилизацией, зарабатывают деньги. Этот бизнес не очень прибылен, но полезен обществу. Поэтому для таких компаний также предусмотрен ряд льгот. К примеру, в Орегоне почти 30 лет применяется особая система кредитования переработчиков отходов путем снижения их налогов. Существует две формы кредитования на выбор. Первая форма кредита предоставляется Департаментом контроля качества окружающей среды. Компании, приобретающие перерабатывающее оборудование, вычитают 5% стоимости этого оборудования из суммы налогов, которые они должны заплатить штату. Эта кредитная программа рассчитана на 10 лет. Таким образом, компания получает кредит 50% стоимости приобретенного оборудования, но не единовременно, а 5% частями в течение 10 лет. Другая программа предоставляет 35% кредит с получением по 10% в виде недоплаты налогов первые два годы и по 5% в последующие 3 года.
Большинство населения штата проживает в отдельных домах. Их обслуживают частные компании по утилизации мусора (на каждый район по компании). Перерабатывающее предприятие разделяет мусор на группы: желтый контейнер - стекло; зеленый - листья, садовые отходы; синий контейнер - газеты, картон, обрезки, коробки из под молока, пластиковые бутылки, аэрозольные баллоны и металлолом. Более 95% всех правильно отсортированных видов утиля перерабатываются и идут на производство новой продукции. Например, щепки и бумага идут на целлюлозную фабрику для изготовления бумаги.
2. Федеральное законодательство США по утилизации твердых отходов
В США федеральное правительство сыграло важную роль во введении стандартов по утилизации твердых отходов. Наиболее важным и значительным федеральным законом является закон «О сбережении ресурсов и их восстановлении», принятый в 1976 году. Статья D данного закона определяет стандарты для утилизации твердых отходов. В других статьях определяются вредные вещества, подземные хранилища, исследовательская деятельность в этой сфере и другие аспекты управления отходами.
Статья D определяет стандарты на национальном уровне, которыми регулируется деятельность всех без исключения мусорных свалок, принимающих городские отходы. Эти стандарты, например, включают:
- Мусорные свалки не должны находиться вблизи аэропортов или в зонах разлива рек
- Привезенные на свалку твердые отходы должны покрываться ежедневно слоем земли около 15 см или другим материалом, который может быть использован в качестве «адекватного заменителя». Покрывающий слой препятствует проникновению в отходы мышей и других животных, а также предохраняет от возможных пожаров.
- Мусорная свалка должна иметь пленочные покрытия и систему сбора мусорных стоков. «Мусорные стоки» - это жидкость, которая вытекает из отходов и вследствие чего она заражена вредными веществами, присутствующими в них. Чтобы стоки не загрязняли почву, применяются специальная пленка или слой спрессованной глины, препятствующие просачиванию жидкости. Вся площадка сбора мусора должна быть выстлана слоем такой донной пленки, которая препятствует проникновению стоков со свалки в почву. Система сбора стоков представляет собой трубы, лежащие на донной пленке. Когда жидкость просачивается сквозь мусор, она собирается в эти трубы, а затем откачивается или стекает по ним для дальнейшей очистки.
- Когда секция свалки заполнена, то она накрывается защитным верхним слоем пленки. Этот слой препятствует попаданию дождевой воды. Поверх него наносится слой толстый земли, на который высаживаются различные растения для предотвращения эрозии почвы и оголения пленочного покрытия.
- Мусорная свалка должна быть обеспечена мониторингом подземных вод для полной уверенности, что не происходит протекания пленочного покрытия и попадания вредных веществ со свалки в грунтовые воды. По всей свалке пробиваются колодцы для мониторинга и для периодического забора проб грунтовых вод на предмет загрязнения.
- Крупные свалки должны быть оборудованы системой сбора газов. На свалках образуется метан и другие газообразные вещества в результате процесса анаэробного разложения отходов («анаэробный» означает «без воздуха»). Метан - сильный тепличный газ, а также другие образующиеся на свалке газы, например, сероводород, являются токсичными и сильно пахнущими.
- Когда свалка полностью закрывается, её мониторинг должен продолжаться не менее 30 лет, чтобы быть уверенным в целостности пленочного покрытия и системы сбора сточных вод, а также в том, что вредные вещества не попадают в грунтовые воды и газы выводятся должным образом.
Статья D также наделяет правительства штатов полномочиями управления федеральными программами по утилизации твердых отходов и правом ужесточения стандартов. Чтобы отдельному штату получить определенные полномочия, он должен представить в федеральное Агентство по охране окружающей среды свой план, из которого следует, что принимаемые меры по крайней мере столь же эффективны, как и федеральные стандарты, и что штат располагает достаточным количеством инспекторов, гидрогеологов и других специалистов для выполнения программы и контролю за принимаемыми мерами.
Орегон получил такие полномочия от федерального Агентства по охране окружающей среды на внедрение в штате программы регулирования утилизации твердых отходов в 1993 году. Это означает, что именно орегонские инспекторы из Департамента контроля за качеством окружающей среды в правительстве штата проводят инспекции и отвечают за программу по твердым отходам. За исключением особых случаев инспектора федерального Агентства по охране окружающей среды в Орегоне инспекций уже не проводят.
В Орегоне на сегодняшний день имеется 35 действующих муниципальных свалок и 60 закрытых свалок, которые должны инспектироваться и мониторинг которых продолжается.
Свалки и перевалочные пункты в Орегоне являются смешанной формой собственности: государственной и частной. Например, в компании «Метро» муниципалитету Портленда принадлежат две самые крупные перевалочные станции, а остальные 8 - находятся в собственности частных компаний. Они обслуживают одну или несколько фирм, но все открыты для населения.
Весь мусор из пунктов «Метро» вывозится на свалки, принадлежащие частным компаниям. В основном вывоз производится за 200 км от Портленда на свалку «Коламбия Ридж» в Восточном Орегоне. Свалка принадлежит одной из крупнейших компаний в США (и в мире) по утилизации мусора и отходов «Уэст Менеджмент». Так как климат в Восточном Орегоне более сухой, чем в западной части штата, считается, что свалка там более безопасна: меньше осадков - меньше вероятность просачивания в грунтовые воды.
В США Закон о сохранении и восстановлении ресурсов был принят в 1976 году. Он был призван изменить ситуацию, когда миллионы тонн ресурсов, которые можно восстанавливать и вторично использовать, ежегодно выбрасываются на свалку. Кроме того, твердые отходы можно использовать как горючее и превращать в энергию. Закон дал основу для разработки Приоритетов в управлении твердыми отходами. Орегон явился первым штатом США, который принял программу приоритетов в управлении твердыми отходами, которая затем почти повсеместно была принята на территории США.
В 1970 впервые отмечался День Земли, который привлек большое внимание населения к проблемам чистого воздуха, воды, отходам. В результате проведения Дня Земли и последовавших мероприятий многие граждане стали проявлять интерес к посильным действиям, помогающим сохранить окружающую среду в чистоте. Многим трудно было определить, что они могут сделать по предотвращению загрязнения воды и воздуха, так как в то время считалось, что основное загрязнение происходит из-за деятельности крупных промышленных предприятий. Однако в переработке отходов и сохранении ресурсов может принять участие каждый. Поэтому некоторые некоммерческие организации в Орегоне объединились для организации переработки отходов и просвещения население в этом вопросе. Одна из крупнейших таких организаций - Портленд Ресайклинг Тим (Портлендская команда переработчиков)- продолжает свою деятельность и поныне.
Другая неправительственная группа - Орегонский Совет по окружающей среде организовала «горячую линию» по вопросам переработки отходов. Номер телефона был опубликован в печати и многочисленные волонтеры давали звонившим пояснения, где принимаются те или иные виды отходов и как они должны быть подготовлены для сбора и переработки. «Горячая линия» оказалась очень действенной. В 1973 г. из Совета она перешла в ведение Орегонского департамента контроля за качеством среды и стала финансироваться из бюджета штата. В 1981 году компания Метро также открыла «горячую линию», которая и сейчас очень активно действует.
3. Законы штата Орегон, направленные на сохранение окружающей среды
Штат Орегон был лидером по лоббированию вопросов о переработке отходов и сохранению окружающей среды. Вот некоторые законодательные акты в этой области.
Орегонский Бутылочный Билль (1971 г.) Примерно до 1960 года напитки выпускались в бутылках многоразового пользования. Фирмы-изготовители и продавцы закладывали в цену напитка стоимость бутылки (1-2 цента), которую покупатель мог получить назад, если возвращал бутылку. Таким образом, покупатели приносили бутылки в магазин, а производители напитков получали пустую бутылку, когда привозили свой товар в магазин. Затем тару мыли и использовали повторно.
Позднее напитки стали продавать в металлической банке. В рекламе делался упор, что это очень удобно, так как не нужно нести бутылку в магазин. Все стали выбрасывать пустые банки. Вскоре улицы, парки и пляжи были завалены банками из-под пива и прохладительных напитков. Затем в продаже появились бутылки одноразового пользования из стекла и пластика, вызвавшие ещё больше проблем.
Выброшенные и разбитые бутылки стали причиной проколов шин велосипедов и машин, а также травм людей.
В 1971 Законодательное Собрание штата Орегон приняло первый «бутылочный закон» в истории США. Закон требовал, чтобы каждый магазин, продающий пиво и прохладительные напитки, принимал пустые ёмкости из-под них и возвращал покупателю не менее 5 центов. Закон, прежде всего, воспринимался как мера борьбы с загрязнением среды проживания и был полезным в этом плане, так как количество мусора от напитков сократилось на 70%. Он также имел большое значение и для переработки отходов. Прошло уже 30 лет, а на свалки в Орегоне по прежнему вывозится менее 20% емкостей от прохладительных напитков и пива. Вслед за Орегоном ещё 10 штатов приняли подобные законы.
Обеспечены «возможности для участия в переработке отходов».
Закон требует от районных и городских властей штата организовать работу таким образом, чтобы каждый житель имел возможность участвовать в утилизации твердых отходов, а именно:
- Каждая свалка или перевалочный пункт должны иметь оборудованное место для приемки рассортированных по видам твердых бытовых отходов. Это означает, что тот человек, который привозит мусор,
отделяет от мусора отходы, пригодные для переработки.
-В городах, насчитывающих более 4 000 жителей, наряду с вывозом мусора должен быть обеспечен, хотя бы раз в месяц, вывоз бытовых отходов для дальнейшей переработки.
- Города, районы, предприятия могут использовать альтернативные методы обеспечения участия населения в утилизации отходов. Например, городские власти могут оборудовать несколько пунктов для приема отходов для переработки, куда жители могут сами привозить рассортированные отходы, а не иметь службу вывоза отходов для переработки от домов жителей.
- Должны быть организованы обучающие программы, доводящие до каждого жителя информацию о возможности участия в переработке отходов в месте его проживания, а также агитирующие жителей за переработку отходов.
Закон требует, чтобы была организована переработка только тех отходов, которые экономически выгодны для переработки. Если стоимость сбора и переработки материала превышает стоимость и вывоз этого материала на свалку как мусор, то администрации городов, округов и перевалочных пунктов не обязаны организовывать переработку такого материала.
Программы по переработке отходов штатов.
Согласно Закону «О переработке отходов» 1991 года власти каждого штата должны принять план переработки отходов в штате и проводить свою работу по этому плану. Такие планы приняты во всех штатах, и все достигли высокого уровня переработки отходов.
Закуп продукции из переработанного сырья органами власти штата и местного самоуправления.
Кроме поддержки мероприятий по повышению количества перерабатываемых отходов и образовательных программ в области переработки отходов, законодательство штата Орегон имеет положения, касающиеся использования продукции, полученной в результате переработки отходов. Говоря на жаргоне переработчиков, «цепочка замыкается». По закону о торговле, на бумагу и другую продукцию из вторсырья существует 5% надбавка. Например, если одна компания торгует бумагой, произведенной с добавлением макулатуры, а другая продает бумагу, произведенную из древесины (без добавок макулатуры), правительство будет покупать ту бумагу, которая произведена из вторсырья, несмотря на то, что будет платить на 5% больше.
Такие ценовые условия законодательно установлены и практикуются, начиная с 1970-х годов. Закон 1991 года ужесточает их и устанавливает цели для штата увеличить закупку продукции из вторсырья. Органы власти и учреждения штата и местного уровня обязаны приобретать бумагу из вторсырья с 12% надбавкой.
Требования к минимальному содержанию вторичного сырья в изделиях из бумаги, стекла и пластика.
Закон 1991 также устанавливает ряд специфических требований к непосредственному использованию вторсырья. Типографии должны печатать газеты на бумаге, содержащей не менее 7,5% макулатуры. Производители стеклотары должны использовать на менее 35% боя стекла. Производители пластиковой тары должны либо использовать 25% вторсырья, либо использовать материалы, в которых уже есть 25% часть вторсырья.
Одним из примеров результативности применения этих требований закона может служить телефонный справочник. Издатели справочника должны использовать бумагу, содержащую не менее 25% макулатуры. Так как в Орегоне ежегодно распространяется 4 миллиона килограммов телефонных справочников, 25% использование макулатуры в них - большое достижение.
Закон штата требует от Орегонского Департамента по образованию включать программы о переработке отходов и их сокращению в учебные планы всех учебных заведений. Департамент качества совместно с Департаментом по образованию разрабатывают такие учебные программы, регулярно их пересматривают и совершенствуют и работают вместе с местными органами власти, школами и учителями по пропагандированию переработки отходов. Также проводятся методические семинары для преподавателей, использующих эти программы.
Другие положения законов.
Существует ряд специфических положений законов «Об обеспечении возможности участия в переработке отходов» 1983 г. и «О переработке отходов» 1991 г., которые регламентируют утилизацию отходов, в частности:
- Запрет на выброс. Законы штата запрещают вывоз на свалку определенных вещей, включая автомобили, крупные металлические приборы и оборудование, использованное машинное масло, аккумуляторы и целые покрышки.
- Запрещение вывоза на свалку рассортированных отходов. Фирмам и частным лицам не запрещается выбрасывать бумагу, стеклотару, металлическую банку или другие материалы, пригодные для переработки за исключением запрещенных (приводятся выше). Однако, если отходы рассортированы хозяином для переработки, то сборщик отходов не имеет права выбросить их на свалку.
- Франчайзинг. Суд определил, что федеральный закон запрещает антиконкурентные действия, такие как эксклюзивный франчайзинг или другие формы монополии, за исключением случаев, когда эти действия служат интересам потребителей и разрешение ведения которые специально оговорено федеральным законом или законом штата. Закон «Об обеспечении возможности участия в переработке отходов» отдельно разрешает местным органам власти использовать эксклюзивный франчайзинг для выполнения работ по сбору твердых бытовых отходов и материалов, пригодных для переработки. Последовавшие затем федеральные законы ограничили в некоторой степени франчайзинг по сбору вторсырья, но организация вывоза отходов для переработки «с обочины», т.е. от домов владельцев по-прежнему допускается на условиях франчайзинга.
- Ограничения платы за услуги по вывозу отходов. Закон штата запрещает взимать большую плату за вывоз отходов с владельцев и компаний, которые сортируют свои отходы, чем плата за вывоз обычного мусора. Поэтому дополнительный вывоз рассортированных отходов от домов владельцев обходится им бесплатно. Они платят только за вывоз остального мусора пропорционально его количеству. Как следствие такой системы, чем больше своих отходов рассортирует владелец, тем меньше мусора у него останется для вывоза на свалку и тем меньше он заплатит за услугу. Данный метод успешно способствует привлечению населения к переработке отходов
В течение нескольких лет в Орегоне был принят ряд других законов о переработке отходов и обращения со специфическими видами отходов, таких как:
Много лет Орегон сталкивался с серьезной проблемой скоплений б/у автомобильных покрышек. На свалках не хотели принимать покрышки, так как они имеют особенность постепенно «выплывать» на поверхность свалки. Некоторые собирали покрышки и взимали плату за «избавление» от покрышек. Иногда это вменялось продавцу покрышек. Однако многие не могли переработать собранные покрышки, поэтому складировали их на своей территории, а хуже того, выбрасывали в соседнем лесу. Горы покрышек не только портили пейзаж, но являлись пожароопасными и местом размножения комаров.
В 1987 Орегон принял закон для решения проблем, вызванных накоплением б/у покрышек. Закон имеет ряд положений:
- Собственник, складирующий более 100 покрышек, и компания по утилизации б/у автомобилей, имеющая более 1 500 покрышек, обязаны иметь специальное разрешение.
- Компании, имеющие разрешение на покрышки должны выполнять определенные требования безопасности обращения с покрышками. Также они должны предоставить правительству штата финансовую страховку, т.е. определенную сумму на случай банкротства. Эта сумма будет истрачена штатом на уборку территории от покрышек и их утилизацию.
- Все компании, собирающие и перевозящие покрышки, должны иметь разрешение на перевозку покрышек.
- Покрышки могут быть вывезены на свалку только в раздробленном виде. Предварительное измельчение покрышек не позволит им в дальнейшем всплывать на поверхность свалки.
- В Орегоне взимается дополнительно $1 при замене покрышки. Собираемые таким образом деньги были использованы для уборки гор покрышек по всему штату и субсидирования переработки покрышек.
Первые четыре положения закона о покрышках продолжают действовать. Дополнительная плата в $1 отменена в 1993 году. К этому времени основная часть покрышечных завалов была уничтожена во всем штате, а требования к фирмам, имеющим дело с покрышками, обеспечили гарантию, что новых завалов уже не будет. Хотя есть ещё небольшие нелегальные свалки покрышек, большой проблемы с покрышками нет. Однако так как теперь не существует финансового источника субсидирования переработки покрышек, большее их количество стало вывозиться на свалки и измельчатся, а не перерабатываться.
Закон требует от продавцов аккумуляторов принимать отработавшие свой срок в обмен на новые. Эта мера гарантирует, что покупатель может избавиться от старого аккумулятора при покупке нового.
Отработанное автомобильное масло.
Раньше автомобилисты при замене масла в машине отработанное масло сливали прямо на дороге или на землю, считая, что это не вызывает никаких проблем. Однако вскоре стало ясно, что попавшее на землю масло просачивается и загрязняет ближайшие водоёмы. Закон 1977 обязал Департамент качества окружающей среды выработать мероприятия по переработке автомобильных масел. Департамент определил заправочные станции и другие предприятия, которые могли бы принимать отработанные масла от населения для переработки, а затем провел агитационные мероприятия по привлечению населения к сдаче отработанных масел на переработку.
Закон 1977 года также обязывает торговые точки, где продается масло, иметь информацию для покупателя о ближайших пунктах приема масла в переработку. Одно из положений Закона «Об обеспечении возможности участия в переработке отходов» 1983 усилило программу по переработке автомобильных масел. Сейчас почти все свалки и перевалочные пункты имеют емкости для приемки этих масел (и других подобных жидкостей). Кампании - сборщики мусора собирают отработанные масла вместе и другими отходами для переработки.
Несмотря на наличие программ, Департамент качества окружающей среды не может нести ответственности за слив автомобилистами отработанного масла. Закон 1993 наметил цель к 1995 году перерабатывать 50% масел, а к 2000 - 70%. Однако предложенные Департаментом образовательные и агитационные программы не были приняты местным законодательством, а штат не смог выполнить поставленные задачи.
Опасные и ядовитые бытовые отходы.
Федеральные законы и законы штатов строго регламентируют обращение с опасными и ядовитыми отходами на предприятиях и их утилизацию. Но в быту тоже появляются опасные отходы, например остатки пестицидов, красок, растворителей и других химикатов. Такие отходы не подпадают под статьи закона, регулирующие отходы производства, поэтому, выбрасывая ядовитые вещества, жители не нарушают закон.
Используя финансовые средства, предусмотренные Законом «О переработке отходов» 1991 г., штат предоставляет альтернативные возможности по безопасной утилизации ядовитых бытовых отходов. Департамент качества профинансировал несколько мероприятий по сбору опасных и ядовитых отходов. 12 различных мероприятий были намечены для ежегодного проведения по всему штату. В «День сбора вредных отходов» жители могли принести опасные и ядовитые отходы на специально организованный пункт сдачи. Профессионально обученная команда собирала отходы в особые контейнеры, которые перевозились предназначенным для этого транспортом в места переработки, где с ними обращались согласно требованиям.
Однако такие специальные мероприятия очень дорогие. Департамент качества постарался изменить такую практику в двух направлениях. Во-первых, сейчас Департамент плотно работает с местными органами власти по устройству постоянных пунктов приема опасных и ядовитых веществ вместо организации единичных мероприятий по их сбору. Пункты также не дешевы, но они гораздо более удобны для населения. К тому же, не тратятся деньги на начальную подготовку мероприятий и уборку мест временного приема ядовитых отходов после завершения мероприятий. Во-вторых, и что более важно, Департамент делает упор на пропаганду и обучение с целью минимизации вредных бытовых отходов. Образовательные программы включают такие простые вещи как рекомендация покупателям внимательно знакомиться с этикетками на товарах на предмет содержания ядовитых веществ и выбирать менее токсичные альтернативные варианты, а также покупать только необходимое количество красок и предметов бытовой химии.