Мусорные проблемы – как их решать и кто за них в ответе?

Тому, как решают проблему утилизации, переработки твердых бытовых отходов в штате Орегон США, посвящены эти небольшие заметки (на фотографиях — мусороперерабатывающий завод в г. Портленд).

Все мы должны, просто обязаны беречь, сохранить окружающее нас пространство не только для, как принято говорить, наших потомков, но и для себя. Ведь страшно уже заходить в наше прекрасное море, небезопасно есть грибы и ягоды, и так далее, и так далее.

К примеру, по сообщению Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, существующие на территории Приморского края полигоны твердых бытовых отходов в 95 процентах не отвечают требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Далека от мысли рассказывать взахлеб, как у них все хорошо и как, соответственно, у нас… Наша приморская природа настолько уникальна, красива, что ни один штат Америки, ни какая другая страна с ней не сравнится. Но - кто со мной будет спорить? – «там» природу защищают намного эффективнее, чем в нашей стране. Хотя есть хорошие «экологические» законы и в России, но они, к сожалению, в большинстве, в отличие от тех же США, НЕ РАБОТАЮТ.

Трудно не согласиться с утверждением губернатора в смысле того, сколько лет «этого приморцы ждали». Остается только надеяться, что эти слова не останутся, как обычно, пустыми обещаниями, и старая-старая проблема Владивостока будет наконец-то решена. И если эти заметки, посвященные тому, как наши заокеанские соседи защищают свою окружающую среду, хоть в какой-то мере помогут нашим специалистам, думаю, что поездка автора этих строк в составе группы российских экологов из Приморского и Хабаровского краев в американский город Портленд штата Орегон была не напрасной.

На прошедшем во Владивостоке Третьем Международном экологическом форуме «Природа без границ» губернатор Приморья Сергей Дарькин заверил, что «в рамках подготовки к саммиту мы приступаем к решению самых острых проблем Владивостока. Первая – строительство полигона твердых бытовых отходов и рекультивация существующей свалки отходов в районе бухты Горностай. И вторая - строительство очистных сооружений во Владивостоке. Мы уже приступаем к строительству очистных сооружений, буквально через четыре года прекратятся сбросы неочищенных сточных вод в море. Это вполне реальный срок и реально достижимая цель, этого приморцы ждали несколько десятилетий».

Большинство населения штата проживает в отдельных домах. Их обслуживают частные компании по утилизации мусора (на каждый район по компании). Перерабатывающее предприятие разделяет мусор на группы: желтый контейнер - стекло; зеленый - листья, садовые отходы; синий контейнер - газеты, картон, обрезки, коробки из под молока, пластиковые бутылки, аэрозольные баллоны и металлолом. Более 95% всех правильно отсортированных видов утиля перерабатываются и идут на производство новой продукции. Например, щепки и бумага идут на целлюлозную фабрику для изготовления бумаги.

Компании, которые занимаются утилизацией, зарабатывают деньги. Этот бизнес не очень прибылен, но полезен обществу. Поэтому для таких компаний также предусмотрен ряд льгот. К примеру, в Орегоне почти 30 лет применяется особая система кредитования переработчиков отходов путем снижения их налогов. Существует две формы кредитования на выбор. Первая форма кредита предоставляется Департаментом контроля качества окружающей среды. Компании, приобретающие перерабатывающее оборудование, вычитают 5% стоимости этого оборудования из суммы налогов, которые они должны заплатить штату. Эта кредитная программа рассчитана на 10 лет. Таким образом, компания получает кредит 50% стоимости приобретенного оборудования, но не единовременно, а 5% частями в течение 10 лет. Другая программа предоставляет 35% кредит с получением по 10% в виде недоплаты налогов первые два годы и по 5% в последующие 3 года.

Если бизнес соблюдает правила по охране окружающей среды, для него предусмотрены некоторые льготы по налогам. Бизнес, который связан с покраской автомобилей или торговлей и переработкой нефтепродуктов, обязан получить разрешение в Департаменте экологического контроля. Нарушители природоохранных стандартов вначале получают письменное предупреждение, затем наказание через штраф. Штрафы большие. Подавать апелляцию через адвокатов - очень дорогое удовольствие как для предприятий, так и для физических лиц. Выгоднее соблюдать законодательство.

Департамент Экологического контроля Штата Орегон (The Oregon Department of Environmental Quality (DEQ) призван управлять комплексом мер, направленных на защиту окружающей среды. Обеспечивает необходимое качество воды и воздуха посредством контроля над использованием и переработкой различных вредных веществ в соответствии с законодательством.

2. Федеральное законодательство США по утилизации твердых отходов

В США федеральное правительство сыграло важную роль во введении стандартов по утилизации твердых отходов. Наиболее важным и значительным федеральным законом является закон «О сбережении ресурсов и их восстановлении», принятый в 1976 году. Статья D данного закона определяет стандарты для утилизации твердых отходов. В других статьях определяются вредные вещества, подземные хранилища, исследовательская деятельность в этой сфере и другие аспекты управления отходами.

Статья D определяет стандарты на национальном уровне, которыми регулируется деятельность всех без исключения мусорных свалок, принимающих городские отходы. Эти стандарты, например, включают:

- Мусорные свалки не должны находиться вблизи аэропортов или в зонах разлива рек

- Привезенные на свалку твердые отходы должны покрываться ежедневно слоем земли около 15 см или другим материалом, который может быть использован в качестве «адекватного заменителя». Покрывающий слой препятствует проникновению в отходы мышей и других животных, а также предохраняет от возможных пожаров.

- Мусорная свалка должна иметь пленочные покрытия и систему сбора мусорных стоков. «Мусорные стоки» - это жидкость, которая вытекает из отходов и вследствие чего она заражена вредными веществами, присутствующими в них. Чтобы стоки не загрязняли почву, применяются специальная пленка или слой спрессованной глины, препятствующие просачиванию жидкости. Вся площадка сбора мусора должна быть выстлана слоем такой донной пленки, которая препятствует проникновению стоков со свалки в почву. Система сбора стоков представляет собой трубы, лежащие на донной пленке. Когда жидкость просачивается сквозь мусор, она собирается в эти трубы, а затем откачивается или стекает по ним для дальнейшей очистки.

- Когда секция свалки заполнена, то она накрывается защитным верхним слоем пленки. Этот слой препятствует попаданию дождевой воды. Поверх него наносится слой толстый земли, на который высаживаются различные растения для предотвращения эрозии почвы и оголения пленочного покрытия.

- Мусорная свалка должна быть обеспечена мониторингом подземных вод для полной уверенности, что не происходит протекания пленочного покрытия и попадания вредных веществ со свалки в грунтовые воды. По всей свалке пробиваются колодцы для мониторинга и для периодического забора проб грунтовых вод на предмет загрязнения.

- Крупные свалки должны быть оборудованы системой сбора газов. На свалках образуется метан и другие газообразные вещества в результате процесса анаэробного разложения отходов («анаэробный» означает «без воздуха»). Метан - сильный тепличный газ, а также другие образующиеся на свалке газы, например, сероводород, являются токсичными и сильно пахнущими.

- Когда свалка полностью закрывается, её мониторинг должен продолжаться не менее 30 лет, чтобы быть уверенным в целостности пленочного покрытия и системы сбора сточных вод, а также в том, что вредные вещества не попадают в грунтовые воды и газы выводятся должным образом.

Статья D также наделяет правительства штатов полномочиями управления федеральными программами по утилизации твердых отходов и правом ужесточения стандартов. Чтобы отдельному штату получить определенные полномочия, он должен представить в федеральное Агентство по охране окружающей среды свой план, из которого следует, что принимаемые меры по крайней мере столь же эффективны, как и федеральные стандарты, и что штат располагает достаточным количеством инспекторов, гидрогеологов и других специалистов для выполнения программы и контролю за принимаемыми мерами.

Орегон получил такие полномочия от федерального Агентства по охране окружающей среды на внедрение в штате программы регулирования утилизации твердых отходов в 1993 году. Это означает, что именно орегонские инспекторы из Департамента контроля за качеством окружающей среды в правительстве штата проводят инспекции и отвечают за программу по твердым отходам. За исключением особых случаев инспектора федерального Агентства по охране окружающей среды в Орегоне инспекций уже не проводят.

В Орегоне на сегодняшний день имеется 35 действующих муниципальных свалок и 60 закрытых свалок, которые должны инспектироваться и мониторинг которых продолжается.

Свалки и перевалочные пункты в Орегоне являются смешанной формой собственности: государственной и частной. Например, в компании «Метро» муниципалитету Портленда принадлежат две самые крупные перевалочные станции, а остальные 8 - находятся в собственности частных компаний. Они обслуживают одну или несколько фирм, но все открыты для населения.

Весь мусор из пунктов «Метро» вывозится на свалки, принадлежащие частным компаниям. В основном вывоз производится за 200 км от Портленда на свалку «Коламбия Ридж» в Восточном Орегоне. Свалка принадлежит одной из крупнейших компаний в США (и в мире) по утилизации мусора и отходов «Уэст Менеджмент». Так как климат в Восточном Орегоне более сухой, чем в западной части штата, считается, что свалка там более безопасна: меньше осадков - меньше вероятность просачивания в грунтовые воды.

В США Закон о сохранении и восстановлении ресурсов был принят в 1976 году. Он был призван изменить ситуацию, когда миллионы тонн ресурсов, которые можно восстанавливать и вторично использовать, ежегодно выбрасываются на свалку. Кроме того, твердые отходы можно использовать как горючее и превращать в энергию. Закон дал основу для разработки Приоритетов в управлении твердыми отходами. Орегон явился первым штатом США, который принял программу приоритетов в управлении твердыми отходами, которая затем почти повсеместно была принята на территории США.

В 1970 впервые отмечался День Земли, который привлек большое внимание населения к проблемам чистого воздуха, воды, отходам. В результате проведения Дня Земли и последовавших мероприятий многие граждане стали проявлять интерес к посильным действиям, помогающим сохранить окружающую среду в чистоте. Многим трудно было определить, что они могут сделать по предотвращению загрязнения воды и воздуха, так как в то время считалось, что основное загрязнение происходит из-за деятельности крупных промышленных предприятий. Однако в переработке отходов и сохранении ресурсов может принять участие каждый. Поэтому некоторые некоммерческие организации в Орегоне объединились для организации переработки отходов и просвещения население в этом вопросе. Одна из крупнейших таких организаций - Портленд Ресайклинг Тим (Портлендская команда переработчиков)- продолжает свою деятельность и поныне.

Другая неправительственная группа - Орегонский Совет по окружающей среде организовала «горячую линию» по вопросам переработки отходов. Номер телефона был опубликован в печати и многочисленные волонтеры давали звонившим пояснения, где принимаются те или иные виды отходов и как они должны быть подготовлены для сбора и переработки. «Горячая линия» оказалась очень действенной. В 1973 г. из Совета она перешла в ведение Орегонского департамента контроля за качеством среды и стала финансироваться из бюджета штата. В 1981 году компания Метро также открыла «горячую линию», которая и сейчас очень активно действует.

3. Законы штата Орегон, направленные на сохранение окружающей среды

Штат Орегон был лидером по лоббированию вопросов о переработке отходов и сохранению окружающей среды. Вот некоторые законодательные акты в этой области.

Орегонский Бутылочный Билль (1971 г.) Примерно до 1960 года напитки выпускались в бутылках многоразового пользования. Фирмы-изготовители и продавцы закладывали в цену напитка стоимость бутылки (1-2 цента), которую покупатель мог получить назад, если возвращал бутылку. Таким образом, покупатели приносили бутылки в магазин, а производители напитков получали пустую бутылку, когда привозили свой товар в магазин. Затем тару мыли и использовали повторно.

Позднее напитки стали продавать в металлической банке. В рекламе делался упор, что это очень удобно, так как не нужно нести бутылку в магазин. Все стали выбрасывать пустые банки. Вскоре улицы, парки и пляжи были завалены банками из-под пива и прохладительных напитков. Затем в продаже появились бутылки одноразового пользования из стекла и пластика, вызвавшие ещё больше проблем.

Выброшенные и разбитые бутылки стали причиной проколов шин велосипедов и машин, а также травм людей.