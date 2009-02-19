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Posted 19 февраля 2009, 06:16

Published 19 февраля 2009, 06:16

Modified 17 сентября 2022, 13:52

Updated 17 сентября 2022, 13:52

Национальный парк «Анюйский» Хабаровского края «сдвинется» к северу

19 февраля 2009, 06:16
Уступив южную часть своей территории новому газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток

ХАБАРОВСК. 19 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – Национальный парк «Анюйский», созданный в Хабаровском крае в 2008 году, по всей вероятности, «сдвинется» к северу, уступив южную часть своей территории новому газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Это самое оптимальное и компромиссное решение, позволяющее соблюсти баланс интересов экономики и природы. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции начальник департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу Петр Титков, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Процесс создания национального парка в Нанайском районе в бассейне реки Анюй начался в 2000 году и растянулся на восемь лет. Готовилось обоснование, шло согласование между министерствами и ведомствами, проект «шагал» по бюрократической «лестнице». В это время велось строительство газопровода Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск, трасса которого пролегла по южной территории будущего национального парка. Окончание сооружения газопровода и принятие постановления Правительства РФ об организации национального парка «Анюйский» практически совпали. Сейчас стоит вопрос о начале осуществления нового газового проекта. Экономически обоснованно и выгодно прокладывать вторую ветку более крупного газопровода вдоль уже существующей трассы, где создана соответствующая инфраструктура, проведены геологические и разведывательные работы. Режим национального парка препятствует этому. И если даже будут найдены законодательные пути, позволяющие вторгнуться на особо охраняемую территорию, то в процессе последующей эксплуатации обоих газопроводов обязательно будут возникать трудноразрешимые проблемы и конфликты сторон.

Специальная комиссия, занимающаяся этим вопросом, в состав которой входят представители многочисленных служб и ведомств, проектных, строительных и газовых компаний, правительства Хабаровского края, Росприроднадзора, склоняется к мнению, что решить проблему необходимо на основе «географического» принципа. То есть, «сдвинуть» территорию национального парка в сторону от промышленного объекта, возместив утерянный участок равной по размерам таежной площадью. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Национальный парка «Анюйский» - это обширная таежная территория с богатым животным и растительным миром, почти нетронутой природой, где вольно чувствует себя владыка Сихотэ-Алиня амурский тигр.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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