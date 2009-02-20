Виктор Озеров: «Единая Россия» берет на себя ответственность за все принимаемые решения

ХАБАРОВСК. 20 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - «Массовых сокращений офицеров Российской армии в ходе реформы не будет. Все контрактники в новых организационных структурах будут служить в местах приписки, а те, кто не умещается в штаты образуемых бригад, будет служить в других частях нашего Дальневосточного военного округа», - заявил председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров, выступая в Доме офицеров войсковой части города Бикина Хабаровского края.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре Хабаровского отделения «Единой России», Виктор Озеров рассказал о проводимой реформе в армии. На встрече была затронута тема обеспечения жильем военнослужащих.

«Мы здесь в Бикине в марте 2009 года введем 60-тиквартирный дом и немного улучшим жилищные условия тех, кто сегодня проходит службу и тех офицеров, которые уволились в запас», - сказал председатель комитета по обороне Совета Федерации.

По завершению встречи участники задали многочисленные вопросы Виктору Озерову.

«Я считаю, что действия, предпринимаемые Президентом РФ Дмитрием Медведевым и премьером Правительства РФ Владимиром Путиным достаточно эффективны в этот сложный для страны период. Партия «Единая Россия» является той политической силой, которую сегодня поддерживает большая часть страны. Она полностью берет на себя ответственность за все принимаемые решения. Мне понятна позиция этой партии, я ей доверяю», - заявил Виктор Алексеевич.

По завершению встречи был дан концерт, посвященный предстоящему Дню защитника Отечества.

