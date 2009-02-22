Готовится очередной иск против введения ЕГЭ

ВЛАДИВОСТОК. 22 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Всероссийский фонд образования обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой опротестовать проведение в 2009 году аттестации в средних школах на основе ЕГЭ, сообщает NEWSru.com со ссылкой на заявление президента фонда Сергея Комкова. Кроме того, Всероссийский фонд образования инициирует подачу иска в Верховный суд от имени проявивших интерес родителей выпускников, которым предстоит сдавать экзамены в 2009 году.

По мнению Комкова, с юридической точки зрения ситуация такова, что в России нет федеральных государственных стандартов по контрольно-измерительным материалам для проведения такой аттестации. Напомним, что сдача ЕГЭ в последние несколько лет вызывает немало вопросов общественности. Так, в суды поступали многочисленные иски, были даже случаи самоубийства.

Вместо «всеобщего уравнителя шансов» для поступления в престижные вузы ЕГЭ стал очередным полем для коррупции – теперь на школьном уровне. Несовершенной оказалась информационная безопасность материалов по ЕГЭ, а погрешности при высших и низших баллах – слишком высокими. Но правительство одобрило введение ЕГЭ. Эксперимент обошелся в несколько миллиардов.

