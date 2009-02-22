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Posted 22 февраля 2009, 03:31

Published 22 февраля 2009, 03:31

Modified 17 сентября 2022, 13:52

Updated 17 сентября 2022, 13:52

Готовится очередной иск против введения ЕГЭ

22 февраля 2009, 03:31
Вместо «всеобщего уравнителя шансов» для поступления в престижные вузы ЕГЭ стал очередным полем для коррупции – теперь на школьном уровне

ВЛАДИВОСТОК. 22 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Всероссийский фонд образования обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой опротестовать проведение в 2009 году аттестации в средних школах на основе ЕГЭ, сообщает NEWSru.com со ссылкой на заявление президента фонда Сергея Комкова. Кроме того, Всероссийский фонд образования инициирует подачу иска в Верховный суд от имени проявивших интерес родителей выпускников, которым предстоит сдавать экзамены в 2009 году.
По мнению Комкова, с юридической точки зрения ситуация такова, что в России нет федеральных государственных стандартов по контрольно-измерительным материалам для проведения такой аттестации. Напомним, что сдача ЕГЭ в последние несколько лет вызывает немало вопросов общественности. Так, в суды поступали многочисленные иски, были даже случаи самоубийства.
Вместо «всеобщего уравнителя шансов» для поступления в престижные вузы ЕГЭ стал очередным полем для коррупции – теперь на школьном уровне. Несовершенной оказалась информационная безопасность материалов по ЕГЭ, а погрешности при высших и низших баллах – слишком высокими. Но правительство одобрило введение ЕГЭ. Эксперимент обошелся в несколько миллиардов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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