Прокурор Приморского края Юрий Хохлов принял участие в работе Международного научно-практического семинара по проблемам детской эксплуатации и детской порнографии

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке 19-20 февраля состоялся Международный научно-практический семинар «Противодействие детской эксплуатации и детской порнографии», проведённый Министерством юстиции США, Владивостокским Центром по изучению организованной преступности при Юридическом институте ДВГУ и Общественным Советом при УВД по Приморскому краю.

В работе семинара приняли участие: постоянный представитель Министерства юстиции США Терри Кинни, федеральный прокурор Мишель Морган Келли (штата Пенсильвания, США), заведующий отделом прокурорского надзора и укрепления законности в сфере охраны прав несовершеннолетних НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ Ольга Пристанская, прокурор Приморского края Юрий Хохлов, работники аппарата прокуратуры края, а также более 70 представителей правоохранительных органов, средств массовой информации, научных и общественных объединений.

Участники семинара обменялись мнениями по проблемам борьбы с сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией; в целях обеспечения международного сотрудничества в этом направлении приняли соответствующий Меморандум, сообщила страший помощник прокурора Приморского края Ирина Номоконова.



