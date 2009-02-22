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Posted 22 февраля 2009, 03:30

Published 22 февраля 2009, 03:30

Modified 17 сентября 2022, 13:52

Updated 17 сентября 2022, 13:52

Прокурор Приморского края Юрий Хохлов принял участие в работе Международного научно-практического семинара по проблемам детской эксплуатации и детской порнографии

22 февраля 2009, 03:30
Участники семинара обменялись мнениями по проблемам борьбы с сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией и приняли Меморандум

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке 19-20 февраля состоялся Международный научно-практический семинар «Противодействие детской эксплуатации и детской порнографии», проведённый Министерством юстиции США, Владивостокским Центром по изучению организованной преступности при Юридическом институте ДВГУ и Общественным Советом при УВД по Приморскому краю.
В работе семинара приняли участие: постоянный представитель Министерства юстиции США Терри Кинни, федеральный прокурор Мишель Морган Келли (штата Пенсильвания, США), заведующий отделом прокурорского надзора и укрепления законности в сфере охраны прав несовершеннолетних НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ Ольга Пристанская, прокурор Приморского края Юрий Хохлов, работники аппарата прокуратуры края, а также более 70 представителей правоохранительных органов, средств массовой информации, научных и общественных объединений.
Участники семинара обменялись мнениями по проблемам борьбы с сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией; в целях обеспечения международного сотрудничества в этом направлении приняли соответствующий Меморандум, сообщила страший помощник прокурора Приморского края Ирина Номоконова.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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