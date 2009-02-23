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Posted 23 февраля 2009, 02:45

Published 23 февраля 2009, 02:45

Modified 17 сентября 2022, 13:52

Updated 17 сентября 2022, 13:52

«Королевой в погонах-2009» стала сотрудница Благовещенской таможни

23 февраля 2009, 02:45
Представительницы силовых структур еще раз доказали, что женщина в форме – это серьезно, а главное, красиво

БЛАГОВЕЩЕНСК. 23 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Женщины в форме приготовили мужчинам свой подарок ко Дню защитников Отечества. На сцене Дворца культуры профсоюзов в Благовещенске прошел финал конкурса «Королева в погонах – 2009». Представительницы силовых структур доказали, что женщина в форме – это серьезно, а главное, красиво. Корону королевы выиграла сотрудница Благовещенской таможни Ирина Глотова.
Обладательница титула «Королева в погонах» стала также обладательницей специального приза – приза зрительских симпатий. Также жюри выбрало двух вице-королев. Ими стали милиционеры – Наталья Блюденова, которая представляла УВД Амурской области, и следователь благовещенского УВД Юлия Вашковская.
Всего в конкурсе участвовало восемь девушек, служащих на таможне, в СИЗО, благовещенском и областном УВД, управлении вневедомственной охраны, прокуратуре и ДВВКУ.
В финале конкурса участницы признавались в любви к Амурской области, поскольку мероприятие было приурочено к юбилею Приамурья; также девушки исполняли танцевальные номера и дефилировали в вечерних нарядах. Кроме того, в первом туре конкурса организаторы выявляли самую меткую девушку. Победительницей в стрельбе стала сотрудница вневедомственной охраны Юлия Вахтерова, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на «Амур.инфо».






#Денис Объедкин#Новости#Культура#Амурская область
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