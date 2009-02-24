Александр Хорошавин определил приоритеты работы администрации Сахалинской области в 2009 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 24 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня на заседании администрации региона с участием глав муниципальных образований, посвященном итогам социально-экономического развития и исполнению областного бюджета за 2008 год и основным задачам на 2009 год, губернатор Сахалинской области поставил несколько задач, которые должны стать приоритетными в текущем году.

Как сообщает пресс-служба администрации Сахалинской области, по-прежнему, «локомотивом» экономики области будут шельфовые проекты. Однако Александр Хорошавин выразил озабоченность состоянием дел по проекту «Сахалин-1», оператору которого не утвердили смету расходов на 2009 год.

- Нам необходимо срочно решать эту проблему – проблему проведения заседания Уполномоченного государственного органа, проблему вливания инвестиций, утверждения бюджета, - сказал Александр Хорошавин.

Также глава области потребовал более активно проработать вопросы работ по Венинскому и Киринскому блокам проекта «Сахалин-3».

Следующим приоритетом администрации области в 2009 году должно стать эффективное использование добываемых ресурсов.

- Мы уже приняли решение по газификации ТЭЦ-1. Нам надо ставить и принципиально решать вопрос по строительству 3-й очереди завода по сжижению природного газа. Надо решать вопрос о развитии газохимии на острове, - сказал губернатор.

Он также отметил, что эти проекты получили поддержку у Президента Росси Дмитрия Медведева.

Еще одним приоритетным направлением для работы администрации Сахалинской области должна стать энергетика. Помимо работ по газификации южно-сахалинской ТЭЦ-1 в текущем году должны начаться работы по проектированию ГРЭС-2 и модернизации электрических сетей Сахалина.

Также губернатор потребовал в наиболее сжатые сроки решить вопросы строительства железнодорожной ветки Углегорск-Ильинское, которая позволит значительно увеличить объемы добычи угля в области. Кроме того, Александр Хорошавин поручил проанализировать ситуацию с портами, через которые будет экспортироваться сахалинский уголь.

В строительной отрасли глава области обратил внимание на то, что темпы ввода жилья в регионе не должны снижаться. В 2009 году планируется строительство порядка 150 тысяч квадратных метров жилья с учетом замещения объемов возведения домов по ликвидации последствий невельского землетрясения.

Безусловную поддержку в текущем году получат малый и средний бизнес. Ситуация в этой сфере экономики будет находится под самым пристальным вниманием областных властей.

Кроме того, Александр Хорошавин отметил, что в этом году необходимо разработать ряд мер по привлечению малого и среднего бизнеса в Александровск-Сахалинский, Томаринский и Макаровский районы.

Губернатор также обратил особое внимание глав администраций муниципальных образований и руководителей областных органов исполнительной власти на ведение аналитической работы по отраслям экономики.

- От эффективности работы, от уровня менеджмента, от уровня руководства департаментов, управлений, комитетов, от анализа ситуации в подведомственных отраслях сегодня во многом зависит состояние дел. На передний план сегодня выходит человеческий фактор – фактор умения управлять. По этим критериям будет оцениваться работа по итогам года, - сказал Александр Хорошавин.