Конкурс профессионального мастерства определит лучших кондитеров среди учащихся в Приморье

ВЛАДИВОСТОК. 24 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - 26-27 февраля на базе профессионального лицея № 43 города Владивостока состоится краевой конкурс профессионального мастерства по профессии «Кондитер».

Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, в первом туре конкурса, проходившем в различных учебных заведениях, участвовало около 150 человек. В финал вышли 17 победителей из 14 учреждений начального профессионального образования края, все конкурсанты обучаются по профессии «Повар, кондитер».

На завершающем этапе конкурса профессионального мастерства финалистам предстоит пройти тестирование на проверку теоретических знаний и выполнить практические задания в обязательной и произвольной программах. Во время обязательной программы конкурсанты будут готовить кекс «Столичный», а в произвольной - кондитерские изделия на тему «Любимым женщинам».

Теоретические знания и практические навыки лучших кондитеров оценят специалисты Института пищевых технологий и товароведения Тихоокеанского государственного экономического университета и кондитер-практик.

По результатам конкурса победителей наградят дипломами и подарками, кроме того, они получат право представлять Приморский край в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства Дальневосточного федерального округа в апреле 2009 года в городе Благовещенск.

Напомним, конкурсы профессионального мастерства традиционны для приморского образования. Они пользуются большой популярностью среди учащихся и привлекают внимание потенциальных работодателей.