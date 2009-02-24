Сахалинский губернатор призвал своих подчиненных обратить пристальное внимание на вопросы трудоустройства населения

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 24 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня на расширенном заседании администрации области с участием глав муниципальных образований, которое провел губернатор Александр Хорошавин, был рассмотрен вопрос о ходе реализации в 2008 году «Программы содействия занятости населения на 2007-2009 гг.».

С основным докладом выступила начальник управления государственной службы занятости населения Сахалинской области Ольга Кучинская. По ее словам, в 2008 году в регионе различные виды государственных услуг, включая содействие в поиске работы, профориентационную, информационно – консультационную, юридическую, психологическую поддержку, получили 96 тысяч человек.

Реализация мероприятий областной Программы способствовала достижению основных целевых индикаторов:

- сокращению среднегодового показателя численности безработных, с 3,7 человек в 2007 году до 3,3 тысячи в 2008-ом;

- сдерживанию роста показателя уровня официально зарегистрированной безработицы, составившего в конце 2008 года 1,2 процента при 3 процентах по Дальневосточному федеральному округу;

- некоторому сокращению уровня сельской безработицы с 2,5 до 2,4 процента;

- сокращению показателя средней продолжительности безработицы с 3,4 до 3,2 месяца;

- повышению уровня трудоустройства с 79,8 до 80,4 процента.

Как было отмечено, с использованием программ активной политики занятости в 2008 году в области было трудоустроено более 23 тысяч человек. Проходили профессиональную подготовку, обучались смежным профессиям, повышали свою квалификацию свыше 1300 безработных. Основам предпринимательства обучены 400 человек, 86 – занялись собственным делом, 56 – выделена финансовая поддержка из средств федеральной субвенции.

В то же время нерешенными остался ряд проблем. Например, несмотря на наметившуюся тенденцию снижения, показатель уровня сельской безработицы, превышает среднеобластной в 2 раза. В этой части наиболее сложное положение отмечается в Углегорском, Смирныховском и Холмском муниципальных образованиях.

Другая важная проблема – несоответствие объемов и профилей подготовки специалистов потребностям островного рынка труда. С одной стороны в Сахалинской области не хватает высококвалифицированных работников с техническим образованием, и, с другой, например, наблюдается переизбыток соискателей работы по гуманитарным направлениям.

Губернатор Александр Хорошавин призвал начальников областных комитетов, департаментов и управлений, а также районных глав обратить самое пристальное внимание на вопросы трудоустройства населения, активизировать взаимодействие с управлением госслужбы занятости населения.

В частности, речь идет о сдерживании роста общей безработицы в условиях финансового кризиса, сокращении сельской и молодежной безработицы.

Главам муниципальных образований также рекомендовано предусматривать в проектах районных бюджетов выделение средств на проведение общественных работ, временной занятости подростков, трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, сообщает администрация Сахалинской области.