В Надеждинском районе Приморья завершился месячник по военно-патриотическому воспитанию

ВЛАДИВОСТОК. 24 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию, проходившего с 23 января по 23 февраля в Надеждинском районе Приморского края, особое внимание уделялось тому, чтобы привить чувство гражданственности и патриотизма юным жителям Надеждинского района. Работа велась как с военнослужащими, так и с допризывной молодежью. В месячнике приняли самое активное участие районная администрация, ветеранские организации, образовательные учреждения, учреждения культуры и воинские части.

Вот что, например, рассказала хранитель фондов Центра культурно-исторического наследия Надеждинского района, руководитель клуба «Ветеран» Альбина Махлярчук:

– Не одну важную историческую дату мы не оставили без внимания. Провели уроки мужества, посвященные блокаде Ленинграда. Ребята из нашей военно-патриотической группы «Поиск» 2 февраля, в годовщину окончания Сталинградской битвы, выступали на уроках истории в школах №2, 6, 10: по карте демонстрировали, как велась борьба с фашистами, рассказывали о героизме советских солдат. 15 февраля – День вывода войск из Афганистана, в школах №1 и №7 состоялись уроки «Наша боль – Афганистан»: говорили о войне, поэты читали стихи собственного сочинения об Афгане. Школьники внимательно слушали и сумели ответить на все заданные вопросы.

Поздравили на дому с Днем защитника Отечества ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в праздничных мероприятиях. Стараемся, чтобы патриотизм со школьной скамьи прививался.

Первый заместитель главы Надеждинского района Олег Моисеенко поздравил с 23 февраля командиров расположенных на территории района воинских частей. А 19 февраля было проведено районное торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, на котором присутствовали и школьники.

Месячник завершился, а работа продолжается. Создан план проведения конференции по военно-патриотическому воспитанию, посвященной 65-й годовщине Победы. Весной, как сообщает отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Надеждинского района, планируется организовать на территории воинской части игру «Зарница» – в ней примут участие ученики всех школ района, сообщает пресс-служба администрации Надеждинского района Приморского края.