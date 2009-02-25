Капитаны Дальнего Востока готовят «Уроки морских катастроф»

ВЛАДИВОСТОК. 25 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – В юбилейный год 20-летия своего существования Дальневосточная ассоциация морских капитанов (ДВ АМК) подготовила к печати книгу «Считай себя ближе к опасности» и готовит к изданию главную книгу капитанов «Уроки морских катастроф», где дается анализ крупнейшим авариям и кораблекрушениям современности. Об этом РИА «Восток-Медиа» рассказал президент ассоциации Петр Осичанский.

- Эти книги – продолжение нашей многолетней работы. Гордостью нашей является серия книг «Капитаны», издаваемая вот уже десять лет. В этой серии при финансовой поддержке Дальневосточного пароходства вышел знаменитый полноцветный альбом «Lady Captain Anna». Серия основана на реальных материалах: очерках, воспоминаниях, путевых заметках, рассказах капитанов, людей, чья жизнь неразрывно связана с морем.

По инициативе члена президиума Пудовкина Ю.А. продолжается движение по сохранению редких изданий на морскую тему. Моряки делают ревизию своим библиотекам, отбирают старые книги – не художественные, а профессиональные таблицы, справочники, книги путешествий, разбор аварий и т.п. – и отдают в библиотеку МГУ имени Невельского, где уже выделены и заполнены несколько полок такой литературой.

В настоящее время президиум ассоциации обращается во все инстанции с предложением увековечить память первой в мире женщины-капитана и добивается, чтобы во Владивостоке наконец-то появилась улица имени А.И.Щетиной, и чтобы на морских просторах появился лайнер с таким же именем на борту.

Кроме того, для улучшения морской инфраструктуры, для повышения международного имиджа города Владивостока капитаны предлагают основать в городе единый морской музей. Как в Токио, Ливерпуле, Бремене или Корке и во многих других морских портах мира.

Межрегиональная общественная организация «Дальневосточная ассоциация морских капитанов» (МОО «ДВАМК») объединяет на добровольной основе морских капитанов Дальневосточного бассейна независимо от отраслевой принадлежности. Ассоциация была создана 25 февраля 1989 капитанами торгового и рыбопромыслового флота. В рядах Ассоциации - свыше тысячи индивидуальных и 7 коллективных членов.

25 февраля 2009 года ассоциации исполняется 20 лет. Сегодня это одна из старейших общественных организаций, появившихся в восьмидесятые годы на волне перестройки и гласности. Почетными членами ДВ АМК являются В.М.Миськов, М.А.Зильберман, А.А.Луговец, Е.Н.Амбросов и другие уважаемые люди. Почетными членами были А.И.Щетинина, М.В.Соболевский – первый президент ДВ АМК.

Дальневосточные капитаны проводят судоводительские экспертизы по аварийным делам и кораблекрушениям по заданию Следственного комитета при прокуратуре РФ. За эти годы было проведено свыше 60 таких экспертиз. Только за последний год были проведены экспертизы по случаям гибели теплоходов «Кастор-1», СРП-150 «Кварц», ведется работа над экспертизой по случаю исчезновения теплохода «Капитан Усков» с 17 членами экипажа. Добрую сотню капитанов и других морских офицеров удалось защитить от уголовного и административного преследования с помощью этих экспертиз. Любое происшествие на море сразу же становится предметом внимательного рассмотрения дальневосточных капитанов.

Являясь членом Международной Федерации ассоциаций морских капитанов (МЕФАК), ДВ АМК принимает активное участие в ее работе. На суд этой авторитетной международной организации дальневосточные капитаны представили несколько докладов по самым насущным проблемам морского судоходства.