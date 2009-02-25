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Posted 25 февраля 2009, 06:35

Published 25 февраля 2009, 06:35

Modified 17 сентября 2022, 13:52

Updated 17 сентября 2022, 13:52

Профессиональный бокс пришел в Якутию

25 февраля 2009, 06:35
Сюжет
Спорт
Чемпионка мира по версии WIBF Оксана Васильева по прозвищу «Гюрза» впервые выступит перед земляками
ЯКУТСК. 25 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Шестого марта на ринге Дворца спорта «50 лет Победы» Якутска пройдут захватывающие поединки, которых в истории якутского бокса еще не было, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Сначала Лидия Андреева сразится с англичанкой Анжеллой Маккензи за титул чемпионки Европы. Потом Мария Кривошапкина поспорит с украинкой Галиной Романовой за право называться сильнейшим боксером СНГ и славянских государств. Кроме того, Аюп Арсаев и Шавкат Мадаминов разыграют пояс чемпиона России.
Но украшением вечера станет первый в истории якутского спорта бой по профессиональному боксу. Чемпионка мира по версии WIBF Оксана Васильева по прозвищу «Гюрза» впервые выступит перед земляками. Ее соперником станет болгарская спортсменка Галина Иванова. Противник достойный: Иванова является чемпионкой Европы и чемпионкой мира по версиям WBC и GBU. На кону звания чемпионки планеты по версиям WIBF и WBC.
#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Якутия
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