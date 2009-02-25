Профессиональный бокс пришел в Якутию

ЯКУТСК. 25 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Шестого марта на ринге Дворца спорта «50 лет Победы» Якутска пройдут захватывающие поединки, которых в истории якутского бокса еще не было, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Сначала Лидия Андреева сразится с англичанкой Анжеллой Маккензи за титул чемпионки Европы. Потом Мария Кривошапкина поспорит с украинкой Галиной Романовой за право называться сильнейшим боксером СНГ и славянских государств. Кроме того, Аюп Арсаев и Шавкат Мадаминов разыграют пояс чемпиона России.