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Posted 25 февраля 2009, 02:25

Published 25 февраля 2009, 02:25

Modified 17 сентября 2022, 13:52

Updated 17 сентября 2022, 13:52

Завершается модернизация систем управления и сигнализации устройств электроснабжения на Хабаровском отделении ДВЖД

25 февраля 2009, 02:25
Теперь процессами можно управлять из диспетчерского центра с помощью компьютеров

ХАБАРОВСК. 25 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В энергетическом хозяйстве Хабаровского отделения Дальневосточной железной дороги завершается модернизация систем телеуправления и телесигнализации устройств электроснабжения.
Переводом на новую систему телемеханики МСТ-95 участков Архара-Облучье, Облучье-Бира завершается полная модернизация по Хабаровскому отделению, сообщили РИА «Восток-Медиа» в службе по связям с общественностью ДВЖД. Управление устройствами электроснабжения из энергодиспетчерского центра будет осуществляться на 6 тяговых подстанциях, 4 постах секционирования контактной сети и 20 станциях в границах Облученской дистанции электроснабжения.
Ранее, в 2003 году, была проведена реконструкция участков Хабаровской дистанции электроснабжения Хабаровск-Биробиджан, Хабаровск-Дормидонтовка, Домидонтовка–Бикин.
Новая система МСТ-95, выпускаемая Московским электромеханическим заводом, пришла на смену устаревшей телемеханике «Лисна», которая эксплуатировалась более 25 лет. Телемеханическая система МСТ-95 выполнена на современной элементной базе, поддерживает компьютерное управление и цифровую передачу данных, снабжена удобной информативной панелью с жидкокристаллическими мониторами.
Системы телемеханики предназначены для оперативного управления объектами на расстоянии и получения информации о состоянии устройств.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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