Анонсы 26 февраля

ВЛАДИВОСТОК. 26 февраля в главном корпусе ВГУЭС в рамках проекта «Правовой статус трудящихся-мигрантов» пройдет семинар «Практические аспекты привлечения и использования иностранной рабочей силы на территории Приморского края» с приглашением специалистов Администрации Приморского края, Федеральной миграционной службы, Федеральной инспекции по труду. За дополнительной информацией обращаться по электронной почте: Uspeh@vvsu.ru или по телефону: 8 914 704 40 16 (744- 016).

ВЛАДИВОСТОК. 26 февраля волонтерское движение «Молодежь. RU» при содействии Управления по делам молодежи администрации Приморского края, УВД по Приморскому краю и Федерации одиночного, парного катания и спортивных танцев на льду в 14.30 проводят благотворительную акцию по обучению детей из владивостокского реабилитационного центра «Маяк» по фигурному катанию на стадионе «Строитель».

ВЛАДИВОСТОК. 26-27 февраля на базе профессионального лицея № 43 города Владивостока состоится краевой конкурс профессионального мастерства по профессии «Кондитер».

ВЛАДИВОСТОК. 26 февраля в 10.00 Управлением ГИБДД УВД по Приморскому краю будет организован телемост между городами: Владивосток, Артем и Находка. Тема: «Межведомственное взаимодействие в решении проблемы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Приморском крае». Место проведения: здание Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), ул. Гоголя, 39А (остановка автобуса «Голубиная падь»), ауд.1501.

ВЛАДИВОСТОК. 26 февраля Дальневосточная ассоциация морских капитанов (ДВ АМК) отметит 20-летие со дня образования. Созданная для активного участия в решении проблем морского флота, для защиты интересов капитанов, ассоциация сохранила высокую репутацию и занимает достойное место в морском сообществе России. Торжественное собрание состоится в 14.00 в Клубе капитанов (ФЕСКО-холл, ул. Верхнепортовая, 38, каб. 213).

ВЛАДИВОСТОК. 26 февраля в Дальневосточной государственной Академии искусств (ул. Петра Великого, 5) в 13.00 состоится пресс-конференция джазового коллектива из США Neighborliness Jazz Quartet. После пресс-конференции американские джазмены проведут мастер-класс для местных музыкантов.

ВЛАДИВОСТОК. 26 февраля в 14.00 во ВГУЭС в киноконцертном комплексе «Андеграунд» открывается Фестиваль «Вузовское кино во ВГУЭС».

ХАБАРОВСК. 26 февралясостоится расширенное заседание Правительства края: "Итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета Хабаровского края в 2008 году и основные задачи по развитию экономики и исполнению бюджета края в 2009 году"

ХАБАРОВСК. 26 февраля состоится совещание с главами городских округов и муниципальных районов края при Губернаторе края, на котором будут рассмотрены итоги тарифного регулирования в 2008 году и задачи на 2009 год; итоги мобилизационной подготовки в Хабаровском крае за 2008 год и задачи по ее совершенствованию в 2009 году.

ХАБАРОВСК. 26 февраляМинистерство природных ресурсов края проводит заседание краевой комиссии по эффективному использованию водно-биологических ресурсов на территории края.

ХАБАРОВСК. 26 февраля состоится презентация выставочного проекта "Электроэнергетический комплекс Востока России"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 26 февраля в малом зале правительства Камчатского края состоится заседание круглого стола на тему: «Гражданское общество Камчатского края: поиск эффективных путей борьбы с коррупцией в сфере малого и среднего предпринимательства». В этот же день проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия лососевых Камчатки и их устойчивое использование» проводит седьмое заседание Координационного комитета.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 26 февраля в Камчатском выставочном центре (КВЦ) откроется выставка «Медицина. Здоровье. Красота - 2009». Предназначена она, в преддверии Праздника 8 марта, в основном представительницам прекрасного пола. Открытие выставки-ярмарки состоится в 12.00.

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 26 февраля в большом зале Сахалинского государственного областного художественного музея состоится концерт знаменитого эстонского пианиста Танела Йоаметса, известного в России и за рубежом. Начало в 18.30. Вход свободный.

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 26 февраля в администрации Сахалинской области вице-губернатор Сергей Вильямов проведет заседание экологического совета. На повестке дня – четыре вопроса. В том числе, о мерах по улучшению состояния озера Невское, о качестве атмосферного воздуха и его влиянии на здоровье населения области, а также о ходе расследования причин массовой гибели птиц на берегу залива Анива. Заседание начнется в 10.00 по адресу Коммунистический проспект, 39.

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 26 февраля в Управлении культуры Сахалинской области состоится заседание коллегии, посвященное итогам работы сферы культуры Сахалина в 2008 году. Участники встречи обсудят также цели и задачи на 2009 год. Коллегия начнется в 10.00.

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 26 февраля в администрации Сахалинской области состоится заседание межведомственной комиссии регионального Совета безопасности по пограничной и миграционной политике. Тема встречи – миграционная ситуация в области в условиях экономического кризиса, а также меры по ее улучшению. Заседание состоится в 15.00 по адресу Коммунистический проспект, 39.

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 26 февраля в Сахалинском пограничном управлении береговой охраны ФСБ России состоится торжественное открытие областной военно-спортивной игры «Победа». В мероприятии принимают участие воспитанники детских домов, учащиеся школ и профтехучилищ и лицеев области. Открытие состоится в 11.15 по адресу ул. Победы, 63а.

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 26 февраля департамент социальной защиты населения Сахалинской области проведет «прямую линию» для населения на тему «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг федеральным льготникам в денежной форме». Тел. (4242) 42-47-94.

БЛАГОВЕЩЕНСК. 26 февраля состоится очередное заседание Благовещенской городской Думы. Начало в 10.00 в зале заседаний по адресу: ул. Ленина 108/2.













