Даты. В 1936 г. на Тихоокеанском флоте появились первые эскадренные миноносцы

ВЛАДИВОСТОК. 26 февраля. ВОСТОК-МЕДИА -

26 февраля 1872 года в петербургском ресторане «Малый Ярославец» возродились знаменитые «амурские обеды», начало которым было положено в 1861 году ушедшим в отставку генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым-Амурским. На этих обедах собирались люди, так или иначе связанные с освоением Дальнего Востока. Бывали здесь Казакевич и Невельской, Пржевальский и Назимов. По установившейся традиции на этих обедах произносилось всего два тоста: «за процветание Амурского края, за бывших, настоящих и будущих деятелей в нём» и второй в честь Муравьева-Амурского. «Амурцы» не только предавались воспоминаниям, но и внимательно следили за развитием края, оказывали всяческую помощь и содействие, а некоторые продолжали там занимать ответственные посты.

26 февраля 1886 года на 25-летнем юбилее «амурских обедов» было принято решение увековечить память о Н.Н. Муравьеве-Амурском, умершем в 1881 году. К этому времени по подписке было собрано 54 тысячи рублей на памятник ему. Сначала памятник хотели установить во Владивостоке, как «конечном морском пути», но большинством голосов решено было поставить прочный крест с надписью на месте слияния Шилки и Аргуни, откуда ушла первая экспедиция Муравьева. Для самого же памятника было выбрано место в Хабаровске – на величественном утесе, у подножия которого Уссури вливается в Амур.

26 февраля 1908 года родилась Анна Ивановна Щетинина первая в мире женщина - капитан дальнего плавания.

26 февраля 1936 года 103 младших командира из соединения подводных лодок обратились с открытым письмом к личному составу флота с призывом последовать их примеру и влиться в ряды сверхсрочнослужащих. Спустя год с таким же призывом к подлежащим увольнению в запас морякам обратился Военный совет флота. На эти призывы откликнулись сотни младших командиров, в 1937 году на Тихоокеанском флоте их насчитывалось уже более тысячи.

В 1936 году в составе Тихоокеанского флота появились первые эскадренные миноносцы. Они прибыли во Владивосток Северным морским путём с Балтийских берегов. Проводкой кораблей: миноносцев «Сталин» и «Войков», ледореза «Литке» и транспорта «Анадырь» руководил Отто Юльевич Шмидт. Преодолев многие трудности ледового плавания, советские моряки за одну летнюю кампанию прошли путь от Кронштадта до Владивостока. Это была первая в истории мореплавания проводка кораблей Северным морским путём. 26 февраля 1937 года постановлением Центрального Исполнительного комитета СССР все корабли были награждены орденами и медалями СССР.

26 февраля 1971 года после 14-летнего перерыва в своей деятельности был восстановлен как территориальный орган, управление Министерства юстиции по Приморскому краю.

26 февраля 1985 года в Магадане открылась городская стоматологическая поликлиника - крупнейшее в городе и области специализированное учреждение здравоохранения.



1712 - за 100 лет до Бородино указом Петра I основан Тульский оружейный завод. В своем указе государь повелевал: «...для лучшего в том ружейном деле способу, при той оружейной слободе, изыскав удобное место, построить заводы, на которых бы можно ружья, фузеи, пистолеты сверлить и оттирать, а палаши и ножи точить водою».

1714 - Пётр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания офицерам, не служившим рядовыми в гвардейских полках.

1719 - в Петербурге открыт первый в России музей – Кунсткамера (посетителям при входе подносили рюмку водки с закуской).

1848 - впервые опубликован «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса. Ни один другой политический документ не оказал такого большого влияния на общество и не получил такого широкого распространения как эта работа основоположника коммунизма.

1876 - Япония признала независимость Кореи от Китая.

1921 - начался кронштадтский мятеж военных моряков под лозунгом «Советы – без коммунистов».

1935 - шотландский ученый Роберт Уотсон-Уатт провел первые испытания устройства, получившего название «радар» (RAdio Detection And Ranging).

1952 - Уинстон Черчилль объявил о создании Великобританией собственной атомной бомбы.

Именинники: Артем, Артемий, Василий, Владимир, Гавриил, Иван, Леонтий, Николай, Павел, Тимофей, Анна, Вера, Зоя, Ирина, Светлана.







