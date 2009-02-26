Эдуард Мелехин: "Наш долг приложить все усилия, чтобы ветеранам войны жилось хорошо"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 26 февраля. ВОСТОК-МЕДИА –

Депутаты Камчатского края приняли участие в чествовании ветерана Вов Валентины Виноградовой.

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе краевого ЗакСобрания, Эдуард Мелехин от имени Председателя краевого парламента Бориса Невзорова, депутатов ЗС поздравил с 85-летием Валентину Виноградову, ветерана Великой Отечественной войны, члена общественной организации «Клуб «Ветеран» и выразил глубокую благодарность ей и всем ветеранам Великой Отечественной войны.

Эдуард Мелехин пожелал имениннице крепкого здоровья, счастья, удачи и долголетия, а в качестве подарка к юбилею преподнес ей холодильник.

«Низкий поклон Вам, Валентина Павлиновна, всем участникам той страшной войны. Ценой неимоверных усилий и миллионов человеческих жизней наша страна одержала Великую Победу. Мы в неоплатном долгу перед Вами, ветераны. Благодаря Вам, войнам-победителям, сегодня у нас есть будущее, а наши дети растут в свободном и независимом государстве. И наш долг, – приложить все усилия, чтобы Вам жилось хорошо», – добавил Эдуард Мелехин.

«Валентина Павлиновна – человек, о котором не расскажешь в двух словах. В начале войны, когда ей было 17 лет, она в числе добровольцев ушла на фронт, была участницей блокады Ленинграда, где умерли от голода два брата и мать. Имеет боевые награды. После окончания войны судьба привела на Камчатку, где продолжились ее заслуги перед Родиной уже на трудовом фронте. Долгие годы проработала она в Петропавловском морском порту. Добрейший человек, никогда от нее не услышишь «нет», ее не ожесточила ни война, ни голод. Такие качества в наше время не часто встретишь» - так охарактеризовала Валентину Виноградову председатель общественной организации «Клуб «Ветеран» Тамара Сидорова.

«Президентом России, в преддверии празднования 65-летия Великой Победы в 2010 году, дано поручение оказать поддержку ветеранским организациям и принять все необходимые меры социальной защиты ветеранов в вопросах медицинского обслуживания, обеспечения транспортом и жильем.

В ходе недавнего совещания с участием представителей Камчатской краевой ветеранской организации, Законодательного Собрания Камчатского края, Правительства Камчатского края, прокуратуры Камчатского края, органам исполнительной власти рекомендовано детально выверить списки ветеранов, имеющих право на получение социальных льгот», сказал федеральный инспектор по Камчатскому краю Геннадий Удовиченко.

