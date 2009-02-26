Камчатские депутаты помогут «Берингии-2009»



ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 26 февраля. ВОСТОК-МЕДИА –



Депутаты ЗакСобрания Камчатского края выделяют 700 тысяч рублей на проведение ежегодной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2009». Такое решение принято на заседании Президиума краевого парламента.



Как сообщил корреспонденту РИА "Восток-Медиа" депутат Леонид Грачев, известный на Камчатке врач и поборник здорового образа жизни, с просьбой о помощи к народным избранникам обратился организатор гонок на собачьих упряжках Александр Печень.



Поддержка «Берингии» для депутатов - дело государственной важности, считает Леонид Грачев.



Депутаты Камчатского края оказывают организатором гонки не только материальную помощь. В частности, благодаря депутату Роману Гранатову на этапы гонки будет доставлено более тонны рыбы для корма ездовым собакам.



Также депутаты намерены учредить не менее трех призовых наград для каюров «Берингии 2009». Предполагается, что номинаций будет как минимум две: «За волю к победе» и «Старейшему участнику». В данный момент обсуждаются и другие варианты. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.



Справка РИА "Восток-Медиа": «Берингия» ежегодно собирает каюров не только из Камчатского края, но также из других регионов России и других стран. Гонка занесена в книгу рекордов Гинесса и поэтому давно стала визитной карточкой региона.



