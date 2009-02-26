Колымские тренеры стали лауреатами фонда «Новое поколение»

МАГАДАН. 26 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Три колымских тренера стали лауреатами стипендии благотворительного фонда «Новое Поколение». Об этом говорится в письме, которое руководство фонда направило в адрес губернатора Магаданской области Николая Дудова.

Благотворительный фонд спортивных программ «Новое поколение» определил победителей конкурса на получение стипендий для тренеров спортивных и общеобразовательных школ, детских школ физической подготовки, спортивных секций и клубов по месту жительства за 2008 год. Победителями в Магаданской области признаны тренер-преподаватель по греко-римской борьбе детско-юношеской спортивной школы пос. Эвенск Виктор Апока, тренер-преподаватель по волейболу магаданской детско-юношеской спортивной школы № 5 Надежда Агафонова и старший тренер-преподаватель по спортивной акробатике детско-юношеской спортивной школы № 1 областного центра Ольга Герасимчук. Годовой размер стипендии – 70 тысяч рублей.

Благотворительный Фонд спортивных программ «Новое поколение» был создан в 2006 году. Целью его деятельности является пропаганда здорового образа жизни, организация полноценного досуга детей и подростков через физкультуру и спорт, сообщает пресс-служба администрации Магаданской области.