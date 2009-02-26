Одобрен федеральный закон о развитии Владивостока - центра международного сотрудничества

ВЛАДИВОСТОК. 26 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Депутаты рассмотрели проект Федерального Закона «Об организации проведения саммита в рамках форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Особое внимание при рассмотрении законопроекта было обращено на необходимость его срочного принятия, поскольку уже сейчас этот документ крайне необходим для экстренного решения целого ряда вопросов. Он предусматривает упрощение целого ряда разрешительных процедур - по предоставлению земельных участков, по привлечению рабочей силы, в том числе иностранных работников, по снижению до двух месяцев сроков государственной экспертизы проектной документации и т.д. Упрощенные нормы, предлагаемые законопроектом, будут носить временный характер и действовать до 31 декабря 2013 года.



"По предварительным подсчетам, потребуется около 55 тысяч работников, а можем пока разместить 15 тысяч, - рассказывает заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Юрий Денисенко, который возглавляет Приморское региональное отделение Российского Союза машиностроителей, - обсуждаемый закон несомненно поможет трудоустроить на стройках Владивостока тех работников, которые нуждаются в рабочих местах. Недавно мы проводили совещание союза машиностроителей, в котором приняли участие руководители всех строящихся объектов саммита. Мы обратились к ним с вопросом – как в текущей ситуации, когда высвобождаются рабочие руки в горнодобывающей промышленности, загрузить работников на стройках Владивостока? Единственная проблема, как заявили руководители, – это подготовка рабочей документации, и она будет решена в ближайшее время. Это даст возможность развернуть строительство в полном объеме, и мы надеемся, что все работники промышленных предприятий, не занятые сейчас на производстве в связи с кризисной ситуацией, будут задействованы на объектах саммита в рамках принимающегося Федерального Закона", сообщает пресс-служба приморского парламента.