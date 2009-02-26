Состоялось первое заседание экологического совета Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 26 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - На заседании экологического совета Сахалинской области под председательством вице-губернатора Сергея Вильямова сегодня рассмотрели вопросы: О мерах по улучшению состояния озера Невское, о качестве атмосферного воздуха и его влияния на здоровье населения области. Меры, принимаемые органами власти, хозяйствующими субъектами по снижению негативного воздействия, о необходимости разработки комплексного программного документа в сфере экологии по Сахалинской области.

Современная экологическая ситуация на озере Невское вызывает тревогу у специалистов. В последнее десятилетие наблюдается тенденция к ухудшению экологического состояния водоема. Экологи видят два неблагоприятных фактора, которые влияют на озеро – это дамба, построенная еще в 1950-х годов, и сокращение общего водотока всех рек, впадающих в озеро и вынос ими большого количества донных осадков и природного мусора. В результате на озере начался процесс обмеления и заиливания.

Для более детального анализа ситуации экологический совет Сахалинской области рекомендовал муниципальному образованию «Поронайский городской округ» провести за счет местного бюджета научно-изыскательские работы с целью выявить реальное положение дел с факторами негативного воздействия на озеро Невское.

Кроме того, сахалинский экосовет обратился в Управление Росприродназора по Сахалинской области, ФГУ «Государственный природный заповедник «Поронайский» с просьбой рассмотреть вопрос о целесообразности изменения границ государственного заповедника «Поронайский», а именно увеличения его территории за счет озера Невское или о возможности придания ему статуса особо охраняемых природных территорий федерального значения.

По вопросу о качестве атмосферного воздуха и его влияния на здоровье населения области экологический совет Сахалинской области принял несколько решений, в их числе поручение комитету природных ресурсов и охраны окружающей среды разработать областную целевую программу «Об охране атмосферного воздуха на территории Сахалинской области». В числе других решений – рекомендации управлению ГИБДД области рассмотреть вопрос о необходимости приобретения и введения современной системы управления дорожным движением для организации движения, управления потоками транспортных средств, равномерному распределению их по проезжим частям, что позволит оперативно анализировать изменяющиеся дорожные условия, выбирать оптимальный режим регулирования движения транспорта светофорами.

Также экологический совет Сахалинской области поручил комитету природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области провести анализ информации, полученной от территориальных управлений федеральных надзорных органов, и проработать вопрос о необходимости разработки областной целевой программы в сфере экологии, сообщает пресс-служба администрации Сахалинской области.

