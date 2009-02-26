В Еврейской автономии пьяный подросток "надругался" над машиной врага

БИРОБИДЖАН. 26 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – В Еврейской автономии направлено в суд уголовное дело в отношении 16-летнего «вандала», разбившего машину своего недруга.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе прокуратуры ЕАО, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 167 УК РФ в отношении ранее судимого несовершеннолетнего местного жителя.

Расследованием установлено, что в ночь на 12 декабря 2008 года 16-летний ученик вечерней школы, проходя по одной из улиц села Ленинское в состоянии алкогольного опьянения, увидел автомобиль знакомого, с которым у него ранее был конфликт.

Не долго думая, молодой человек решил отомстить обидчику. С помощью подручных предметов выбил в автомобиле все стекла, ногами помял кузов автомобиля. Забравшись в салон, привел в негодность панель приборов, и в довершение своего злого умысла попрыгал на крыше автомобиля.

Преступными действиями парня собственнику имущества причинен ущерб на сумму 50 тысяч рублей.

Виновный в содеянном преступлении был изобличен, раскаялся, однако ущерба не возместил, в связи с этим потерпевшим заявлен гражданский иск.

Наказание за содеянное им повреждение чужого имущества предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Меру наказания виновному с учетом позиции прокурора определит суд.