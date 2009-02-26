Жители города Артёма могут остаться без овощей

ВЛАДИВОСТОК. 26 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа подтвердил вину Артёмовского муниципального унитарного предприятия "Эколог" в порче особо ценных земель сельскохозяйственного назначения.



Как сообщает помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора Виталий Саленко, еще в апреле прошлого года специалистами Россельхознадзора в районе села Кневичи Артёмовского городского округа было пресечено ведение незаконных работ по планомерному снятию и вывозу в коммерческих целях верхнего плодородного слоя почвы глубиной в один метр. Всего же масштаб ведения работ составлял площадь превышающую пять гектаров ценных пахотных земель. Причём, как гласит договор аренды, уничтожаемый земельный участок был принят в аренду в целях выращивания сельскохозяйственных культур для покрытия нужд жителей города Артёма в собственной овощной продукции.



Суд подтвердил факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы без оформления необходимых разрешительных документов, а доводы "Эколога" отклонил за их необоснованностью.



По информации жителей села Кневичи, на создание Артёмовской дренажно-осушительной системы в своё время были потрачены миллионы ещё советских рублей. Конструкция системы, не позволяющая затапливать эти земли, а также высококачественный плодородный слой позволяли прежде добиваться высоких уровней урожайности.



Как считают в руководстве Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, при отсутствии контроля со стороны местных органов исполнительной власти за целевым использованием и сохранностью ещё имеющихся сельхозугодий, говорить о перспективах развития национального сельского хозяйства пока преждевременно.



