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Posted 26 февраля 2009, 02:39

Published 26 февраля 2009, 02:39

Modified 17 сентября 2022, 13:52

Updated 17 сентября 2022, 13:52

Жители города Артёма могут остаться без овощей

26 февраля 2009, 02:39
К овощному «голоду» может привести порча МУП «Эколог» особо ценных земель сельскохозяйственного назначения

ВЛАДИВОСТОК. 26 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа подтвердил вину Артёмовского муниципального унитарного предприятия "Эколог" в порче особо ценных земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора Виталий Саленко, еще в апреле прошлого года специалистами Россельхознадзора в районе села Кневичи Артёмовского городского округа было пресечено ведение незаконных работ по планомерному снятию и вывозу в коммерческих целях верхнего плодородного слоя почвы глубиной в один метр. Всего же масштаб ведения работ составлял площадь превышающую пять гектаров ценных пахотных земель. Причём, как гласит договор аренды, уничтожаемый земельный участок был принят в аренду в целях выращивания сельскохозяйственных культур для покрытия нужд жителей города Артёма в собственной овощной продукции.

Суд подтвердил факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы без оформления необходимых разрешительных документов, а доводы "Эколога" отклонил за их необоснованностью.

По информации жителей села Кневичи, на создание Артёмовской дренажно-осушительной системы в своё время были потрачены миллионы ещё советских рублей. Конструкция системы, не позволяющая затапливать эти земли, а также высококачественный плодородный слой позволяли прежде добиваться высоких уровней урожайности.

Как считают в руководстве Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, при отсутствии контроля со стороны местных органов исполнительной власти за целевым использованием и сохранностью ещё имеющихся сельхозугодий, говорить о перспективах развития национального сельского хозяйства пока преждевременно.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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