Институт физкультуры и спорта ДВГУ отмечает юбилей

ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня Институт физкультуры и спорта ДВГУ отметит свой юбилей – 10 лет со дня основания. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию и чествование спортсменов, состоится в Большом зале (ул. Мордовцева, 12).

10 лет – возраст небольшой, но сделано очень много. В ДВГУ в сборных командах по различным видам спорта занимается более тысячи студентов. Усилиями тренерско-преподавательского со¬става за последний год подготовлено четыре мастера спорта международного класса, 18 мастеров спорта России, в 2008 году на летнем чемпионате Росси среди ВУЗов, который проходил в Брянске наши спортсмены завоевали общекомандное золото, а в сентябре на первой летней универсиаде России стали серебряными призерами.

Список побед студентов можно продолжать очень долго. Это и неудивительно, ведь они тренируются у опытных педагогов, в числе которых заслуженный работник высшей школы, заслуженный тренер России, девять отличников физической культуры, почетный работник высшей школы, четыре судьи всероссийской категории, пять мастеров спорта. Каждый студент может выбрать спортивную секцию для себя, выбор очень велик: от плавания до восточных единоборств, сообщает вузовская пресс-служба.













