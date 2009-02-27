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Posted 27 февраля 2009, 07:56

Published 27 февраля 2009, 07:56

Modified 17 сентября 2022, 13:50

Updated 17 сентября 2022, 13:50

На социальных объектах Сахалина устраняют нарушения противопожарной безопасности

27 февраля 2009, 07:56
Подобные совещания стали регулярными в администрации области

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Вице-губернатор Александр Бурыкин сегодня провел совещание по организации противопожарной безопасности объектов социальной сферы. В нем приняли участие руководители профильных областных департаментов и управлений, а также исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Таймураз Касаев.
Подобные совещания стали регулярными в администрации области. Их проведение связано с поручениями Президента РФ Дмитрия Медведева и министра МЧС Сергея Шойгу, касающихся противопожарной безопасности на объектах социальной инфраструктуры, в том числе, в интернатах и домах престарелых.
Проведенная в этой связи на территории области комплексная проверка выявила нарушения в 25 учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения и образования.
Сегодня на совещании обсуждались вопросы ведомственной принадлежности этих учреждений, вырабатывались меры, которые необходимо реализовать для того, чтобы исправить ситуацию.
Обо всех планируемых на территории области мероприятиях вечером, в ходе селекторного совещания, будет проинформирован глава МЧС РФ Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба администрации Сахалинской области.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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