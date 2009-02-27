«Neighborliness Jazz Quartet» провели мастер-класс во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивосток с гастролями приехал широко известный местной публике коллектив джазовых музыкантов «Neighborliness Jazz Quartet».

Молодые представители родины джаза: Кёртис Блейн Фей (бас), Робби Синклер (ударные), Дэниэл Кларк (клавишные) и Джон Уинн (саксофон) - признанные в музыкальном мире исполнители, они завоевали признание на самых авторитетных и престижных фестивалях. Первые гастроли коллектива прошли в Приморском крае в мае-июне 2004 года. Именно эти гастроли стали толчком к организации первого международного джазового фестиваля во Владивостоке. Новый гастрольный тур «Neighborliness» стал возможен благодаря сотрудничеству Генерального консульства США и Приморской краевой филармонии.

Встретившись с представителями прессы, гостями молодыми музыкантами и студентами академии искусств американские джазмены провели мастер-класс, импровизируя с разными музыкальными композициями – сообщил корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места событий.

Во время встречи джазмены устроили джем-сейшн с Владивостокскими музыкантами. Все желающие могли поджемовать вместе с «Neighborliness Jazz Quartet». Стоит отметить, что русские музыканты, они же студенты академии искусств, ни в чем не уступали именитому квартету. И напротив, внесли в американский джаз частичку русской культуры. Гостям встречи довелось услышать звучание саксофона под аккомпанемент баяна.

Знаменитую русскую народную «калинку-малинку» музыканты исполнили совместно с Владивостокским скрипачом. Быть может, в скором времени, сочетание скрипки, саксофона и ударных в своих произведениях станет для «Neighborliness Jazz Quartet» обычным делом.

В конце встречи музыканты презентовали так ожидаемую всеми лирическую балладу «Vladivostok»,которую они посвятили нашему городу.

«Для нас написание этой песни было, своего рода, выражением благодарности Владивостоку – рассказал лидер коллектива Джон Уинн - Мы очень рады, что приехали в Приморский край с гастролями. Прошло уже много времени с нашего последнего визита и иногда образ Владивостока возникает у нас в головах как мираж. Иногда миражи превращаются в реальность, наш проявился в образе музыкального произведения, надеюсь, владивостокцам оно понравится»

27 февраля в 18.00 квартет даст концерт в приморской краевой филармонии, затем выступит в Уссурийске и Южно-Сахалинске.





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