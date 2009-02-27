vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля 2009, 04:59

Published 27 февраля 2009, 04:59

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

«Neighborliness Jazz Quartet» провели мастер-класс во Владивостоке

27 февраля 2009, 04:59
Баян, скрипка и саксофон слились в едином звучании

ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивосток с гастролями приехал широко известный местной публике коллектив джазовых музыкантов «Neighborliness Jazz Quartet».
Молодые представители родины джаза: Кёртис Блейн Фей (бас), Робби Синклер (ударные), Дэниэл Кларк (клавишные) и Джон Уинн (саксофон) - признанные в музыкальном мире исполнители, они завоевали признание на самых авторитетных и престижных фестивалях. Первые гастроли коллектива прошли в Приморском крае в мае-июне 2004 года. Именно эти гастроли стали толчком к организации первого международного джазового фестиваля во Владивостоке. Новый гастрольный тур «Neighborliness» стал возможен благодаря сотрудничеству Генерального консульства США и Приморской краевой филармонии.
Встретившись с представителями прессы, гостями молодыми музыкантами и студентами академии искусств американские джазмены провели мастер-класс, импровизируя с разными музыкальными композициями – сообщил корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места событий.
Во время встречи джазмены устроили джем-сейшн с Владивостокскими музыкантами. Все желающие могли поджемовать вместе с «Neighborliness Jazz Quartet». Стоит отметить, что русские музыканты, они же студенты академии искусств, ни в чем не уступали именитому квартету. И напротив, внесли в американский джаз частичку русской культуры. Гостям встречи довелось услышать звучание саксофона под аккомпанемент баяна.
Знаменитую русскую народную «калинку-малинку» музыканты исполнили совместно с Владивостокским скрипачом. Быть может, в скором времени, сочетание скрипки, саксофона и ударных в своих произведениях станет для «Neighborliness Jazz Quartet» обычным делом.
В конце встречи музыканты презентовали так ожидаемую всеми лирическую балладу «Vladivostok»,которую они посвятили нашему городу.
«Для нас написание этой песни было, своего рода, выражением благодарности Владивостоку – рассказал лидер коллектива Джон Уинн - Мы очень рады, что приехали в Приморский край с гастролями. Прошло уже много времени с нашего последнего визита и иногда образ Владивостока возникает у нас в головах как мираж. Иногда миражи превращаются в реальность, наш проявился в образе музыкального произведения, надеюсь, владивостокцам оно понравится»
27 февраля в 18.00 квартет даст концерт в приморской краевой филармонии, затем выступит в Уссурийске и Южно-Сахалинске.


Подробный Фоторепортаж

#Денис Объедкин#Новости#Культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика