Нужны ли Владивостоку ветряные генераторы?

ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Заместитель главы администрации города Владивостока Сергей Черкасов сегодня, 27 февраля, провел рабочую встречу с японскими бизнесменами - заместителем главы представительства компании «Tokyo Boeki» в Москве Кавабатэ Цунэтаке и вице-президентом компании «Zephyr» Мурои Ясумаса.

Фирма «Zephyr» на протяжении 18 лет является одним из крупнейших мировых производителей компактных ветряных генераторов. Использование экологичных энергосберегающих технологий с использованием силы ветра в последнее время получает большое распространение во многих странах. При этом генераторы компании «Zephyr», благодаря новейшим технологиям, имеют компактный дизайн и могут быть размещены, без ущерба для окружающей среды, на городских улицах, крышах домов. Они используются для освещения улиц и зданий города, бесперебойного обеспечения работы маяков и другого оборудования. При этом срок действия данных генераторов без их дополнительного обслуживания составляет 10-15 лет.

Именно с таким предложением гости из Японии обратились в администрацию Владивостока. Однако, при всей заманчивости данного проекта, его внедрение в российских условиях пока весьма проблематично. Так, один такой генератор способен в среднем вырабатывать в месяц около 170 киловатт, что сравнимо c потреблением стандартной двухкомнатной квартиры. При этом его стоимость составляет 12-15 тысяч долларов. Поэтому, констатировали участники рабочей встречи, перспективы внедрения ветряных генераторов во Владивостоке нуждаются в дополнительной тщательной экспертизе применительно к ландшафтным и финансовым возможностям города, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.





