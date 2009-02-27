Приморский танкер получил награду от фрахтователя

ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Танкер «Залив Америка» Приморского морского пароходства (группа Приско) получил награду за безопасную и безаварийную работу в течение 2008 года.

Американская компания Тесоро Мэритайм, в тайм-чартере у которой судно работает с момента постройки, высоко оценила как возможности самого танкера, так и высококлассную работу экипажа и операторов судов компании Приско. Президент Тесоро Мэритайм Тим Пламмер поблагодарил руководство и всех работников Приско, причастных к достижению высокого результата.

Танкер «Залив Америка» дедвейтом 100 тысяч тонн, построенный для Приморского морского пароходства на верфи Hyundai Heavy Industries в Южной Корее, вошёл в состав флота Приско в январе прошлого года. В течение первого года работы он транспортировал нефть и нефтепродукты между портами Юго-Восточной Азии и Северной Америки, в том числе в порты Аляски, сообщили в пресс-службе Приморского морского пароходства.

