vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля 2009, 04:19

Published 27 февраля 2009, 04:19

Modified 17 сентября 2022, 13:50

Updated 17 сентября 2022, 13:50

Приморский танкер получил награду от фрахтователя

27 февраля 2009, 04:19
Американская компания Тесоро Мэритайм, в тайм-чартере у которой судно работает с момента постройки, высоко оценила как возможности самого танкера, так и высококлассную работу экипажа и операторов судов компании Приско

ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Танкер «Залив Америка» Приморского морского пароходства (группа Приско) получил награду за безопасную и безаварийную работу в течение 2008 года.
Американская компания Тесоро Мэритайм, в тайм-чартере у которой судно работает с момента постройки, высоко оценила как возможности самого танкера, так и высококлассную работу экипажа и операторов судов компании Приско. Президент Тесоро Мэритайм Тим Пламмер поблагодарил руководство и всех работников Приско, причастных к достижению высокого результата.
Танкер «Залив Америка» дедвейтом 100 тысяч тонн, построенный для Приморского морского пароходства на верфи Hyundai Heavy Industries в Южной Корее, вошёл в состав флота Приско в январе прошлого года. В течение первого года работы он транспортировал нефть и нефтепродукты между портами Юго-Восточной Азии и Северной Америки, в том числе в порты Аляски, сообщили в пресс-службе Приморского морского пароходства.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика