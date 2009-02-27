Рубль вошел в тройку самых обесценившихся валют Европы

МОСКВА. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В тройку самых обесценившихся валют Европы за последние полгода входят украинская гривна, польский злотый и российский рубль. Об этом пишет украинская газета "Дело", проанализировавшая темпы девальвации валют Восточной Европы.

Лидером рейтинга стала гривна – за полгода она подешевела на 50%.



Польский злотый обесценился с сентября 2008 года на 36,5%, а рубль – на 31%. При этом меньше всего из восточноевропейских валют подешевел молдавский лей – всего на 10%.

Если брать данные за три последних месяца (с декабря 2008 года по февраль 2009-го), то рубль также входит в тройку самых обесценившихся валют. Российская валюта заняла третье место с показателем в 15,5%, второе место досталось казахстанскому тенге с показателем в 20,3%, а лидером стал белорусский рубль (22,4%).

Напомним, что Восточная Европа стала одним из самых пострадавших от финансового кризиса регионов мира. В некоторых странах региона это связано с открытостью для инвестиций из развитых стран, в других - с дефицитами бюджетов, а в третьих - с отсутствием собственных запасов газа и нефти.

Центробанк России проводил девальвацию рубля с ноября 2008 года по конец января 2009 года. За это время бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подорожала с 30 до 40 рублей. Верхний коридор колебаний бивалютной корзины определен на уровне 41 рубля, сообщает Лента.ру.