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Posted 27 февраля 2009, 04:50

Published 27 февраля 2009, 04:50

Modified 17 сентября 2022, 13:50

Updated 17 сентября 2022, 13:50

Рубль вошел в тройку самых обесценившихся валют Европы

27 февраля 2009, 04:50
Меньше всего из восточноевропейских валют подешевел молдавский лей

МОСКВА. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В тройку самых обесценившихся валют Европы за последние полгода входят украинская гривна, польский злотый и российский рубль. Об этом пишет украинская газета "Дело", проанализировавшая темпы девальвации валют Восточной Европы.
Лидером рейтинга стала гривна – за полгода она подешевела на 50%.

Польский злотый обесценился с сентября 2008 года на 36,5%, а рубль – на 31%. При этом меньше всего из восточноевропейских валют подешевел молдавский лей – всего на 10%.
Если брать данные за три последних месяца (с декабря 2008 года по февраль 2009-го), то рубль также входит в тройку самых обесценившихся валют. Российская валюта заняла третье место с показателем в 15,5%, второе место досталось казахстанскому тенге с показателем в 20,3%, а лидером стал белорусский рубль (22,4%).
Напомним, что Восточная Европа стала одним из самых пострадавших от финансового кризиса регионов мира. В некоторых странах региона это связано с открытостью для инвестиций из развитых стран, в других - с дефицитами бюджетов, а в третьих - с отсутствием собственных запасов газа и нефти.
Центробанк России проводил девальвацию рубля с ноября 2008 года по конец января 2009 года. За это время бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подорожала с 30 до 40 рублей. Верхний коридор колебаний бивалютной корзины определен на уровне 41 рубля, сообщает Лента.ру.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Россия
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