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Posted 27 февраля 2009, 03:00

Published 27 февраля 2009, 03:00

Modified 17 сентября 2022, 13:50

Updated 17 сентября 2022, 13:50

«Шаг в бессмертие» - так называется книга, посвященная 40-летию событий на острове Даманском

27 февраля 2009, 03:00
Она выпущена издательским домом «Приамурские ведомости»

ХАБАРОВСК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – «Шаг в бессмертие» - так называется книга, выпущенная хабаровским издательским домом «Приамурские ведомости» в канун 40-летия трагических событий на уссурийском острове Даманском. В ней рассказывается о вооруженном конфликте на советско-китайской границе, начавшемся 2-го марта 1969 года и пролившемся две недели, о гибели 58-ми советских солдат и офицеров, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Авторы книги напоминают читателям об истории освоения дальневосточного края русскими поселенцами, о причинах и ходе пограничного противостояния двух государств в середине прошлого века, рассказывают о дальнейшей судьбе участников боевого столкновения на острове Даманском.
Память о тех трагических днях сохраняется в сердцах хабаровчан. Недавно в городе была установлена мемориальная доска в честь начальника пограничной заставы, Героя Советского Союза, старшего лейтенанта Ивана Стрельникова, погибшего 2 марта 1969 года на острове Даманском.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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