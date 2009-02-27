Слова находкинских "единороссов" всегда становятся делами

ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Находке идет на выборы под девизом «От развития города – к благополучию жителей!». Кандидатом на должность главы Находкинского городского округа Колядиным Олегом Геннадиевичем и его доверенными лицами проводятся встречи с молодежью, с избирателями на предприятиях, и с представителями общественных организаций города. Продолжает свою работу общественная приемная Местного отделения Партии.

4 года возглавляет Находкинский городской округ Колядин Олег Геннадиевич и его деятельность была подчинена главной цели – созданию условий для перехода к принципиальному лучшему качеству жизни горожан. О позитивных переменах в экономике Находки свидетельствуют цифры: за 4 года в 2 раза вырос суммарный оборот организаций Находки, в 1,8 раза - объем промышленного производства, в 1,8 раза в действующих ценах увеличился объем инвестиций в основной капитал.

В последние годы наблюдается значительный рост ввода в эксплуатацию жилья. Общая площадь введенного жилья увеличилась в 1,7 раза. Реализуются проекты комплексного жилищного строительства, как многоэтажного, так и малоэтажного.

До 2005 года десятилетиями в находке вода в дома подавалась по графику. Полгода понадобилось на решение многолетней проблемы режимного водоснабжения. За последующие четыре года произведена замена 38 км сетей магистрального водовода. На смену изношенным металлическим трубам пришли пластиковые со сроком эксплуатации более 50 лет. Произведена установка экономических насосов, реконструирована хлораторная. По всем показателям питьевая вода в Находке признана лучшей во всем Приморье.

В городе реализуется программа капитального ремонта, модернизации, реконструкции жилищного фонда и объектов инфраструктуры. Комплексно благоустроено 138 дворовых и придомовых территорий, отремонтировано 1 838 кровель и 2 260 подъездов жилых домов, выполнена замена внутридомовых систем теплоснабжения 78 домов. Приобретено и установлено 176 внутридомовых бойлеров ГВС. Отопительный сезон 2004-2005г.г. стал последним, когда жители Находки испытывали перебои с подачей тепла в квартиры. Все последующие годы город стабильно проходит зимы с достаточным запасом топлива.

Количество отремонтированных улиц исчисляется десятками. Изменился принципиальный подход к ремонту – дорожные работы теперь выполняются комплексно. Асфальтирование ведется с одновременной установкой бордюр, обустройством тротуаров и ливневок, озеленением прилегающих территорий, чего раньше никогда не делалось.

Существенно разгрузить городские трассы удалось за счет реконструкции объездной дороги.

Произведена 100-процентная замена всех светофорных комплексов. На смену ламповым пришли светодиодные – более яркие и долговечные.

Находка успешно применяет передовые разработки в озеленении и ландшафтном дизайне. По муниципальному заказу цветочной рассадой засаживаются городские территории общей площадью более 5 тыс.кв.метров. В различных районах города высажено 12 тысяч кедровых саженцев и несколько тысяч молодых берез.

«Одеть» берега реки Каменка в бетон обещали находкинцам ни один десяток лет. Но только в 2008 году усилиями Администрации города водоем в центре Находки начал преображаться. В каменные берега одели 270-метровый участок реки, набережную выложили брусчаткой, установили скамейки, урны, фонари, территорию благоустроили.

Благоустройство реки Каменка в центре Находки будет продолжено в 2009 году. В городском бюджете предусмотрено 12,5 млн. рублей на выполнение второго этапа работ на участке водоема между мостами на ул. Постышева и Малиновского общей протяженностью 768 м.

За 4 года наблюдается рост количества детей дошкольного возраста и в связи с этим в детских садах открылись дополнительные группы, приняли в муниципальную собственность детский сад № 53, рассчитанный на 220 мест. Весной 2009 года планируется открыть новый детсад на 110 мест (заканчивается строительство, начатое в 2008 году).

По городской программе «Находкинский дворик» только за последний год было установлено более 40 современных игровых и спортивных комплексов.

Из года в год укрепляется материальная база муниципальных учреждений образования. Все школы Находки сегодня имеют современную учебную компьютерную технику и доступ к сети Интернет. Произвели установку автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре.

Возросли расходы бюджета на проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений учреждений здравоохранения. Так если в 2005г. на эти цели было израсходовано 22, 2 млн.руб., то в утвержденном бюджете на 2009г. предусмотрено 50 млн.руб.

В период с 2005 по начало 2009 года здравоохранение в Находке сделало большой шаг вперед. Лечебные учреждения не только обеспечены современной аппаратурой (компьютерный томограф, аппараты искусственной почки, ультразвуковая аппаратура, аппаратура для функциональной диагностики), но и ремонтируются основательно.

За четыре минувших года спортивных объектов в Находке появилось больше, чем за предыдущие десять лет. На территории спортивного комплекса «Водник» построен современный футбольный стадион с искусственным полем. Сдана в эксплуатацию первая в Приморье детская футбольная школа с крытым манежем и еще одним искусственным газоном. Построен новый плавательный бассейн на проспекте Мира. Среди других сооружений – футбольный стадион при школе № 23, комплекс для игры в городки, две баскетбольные площадки, первый на Дальнем Востоке стадион для игры в бейсбол и софтбол.

Находка является одним из самых многонациональных городов России, на его территории проживают представители более 30 национальностей. Политика Колядина Олега Геннадиевича направлена на сохранение и укрепление мира и согласия между разными народами и религиозными конфессиями. На сопке Тобольской в самом центре города продолжается строительство Храма Казанской иконы Божией Матери, который станет самым крупным в Приморском крае. При высоте в 43 метра он будет иметь девять куполов, и вмещать до двух тысяч человек одновременно. В 2007 году над сопкой Лебединой вознеслась 18-метровая православная звонница. Там же в 2006 году была построена первая на всем Дальнем Востоке мусульманская мечеть.

Программа кандидата на должность главы Находкинского городского округа Колядина Олега Геннадиевича - это конкретные планы, сформулированные на основе деятельности нынешней администрации и согласно пожеланий, наказов жителей Находки. Однако, их реализация, а самое главное - достижение цели по улучшению благополучия граждан, будут затруднены без деятельного участия жителей города. Как говорит Олег Геннадиевич: «Планы становятся реальностью, когда власть и горожане работают сообща».

Развитие экономии города с выделением «точек роста» и отраслей, создаст новые рабочие места. Численность занятых в экономике города в 2011 году составит 88 тыс. человек, а средняя начисленная заработная плата увеличится в 1,6 раза к уровню 2008 года.

Это обеспечит возможность достойно содержать семью, планировать рождение детей, заниматься их воспитанием и обучением, повышать уровень собственного образования, заботиться об улучшении жилищных условий, полноценном отдыхе, сообщает пресс-служба Приморского регионального отделения партии «Единая Россия».