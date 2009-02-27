«Те, кому нужно детство»: не проходите мимо!

ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 27 февраля, в 15:00 в выставочном комплексе «Арт-Этаж» (ул. Аксаковская, 12) состоится открытие городской студенческой благотворительной фотовыставки «Те, кому нужно детство».

Впервые выставка открылась 2 февраля 2009 г. в Научном музее ДВГУ. Уже тогда этот проект, организованный студенческой благотворительной организацией «Лучики Солнца» Объединенного студенческого совета ДВГУ, поддержали многие организации города: Профсоюзная организация студентов ДВГУ, благотворительный фонд «Мама», Творческий союз работников культуры и управление по делам молодежи администрации г. Владивостока. Но постепенно проект приобретает новых партнеров, сообщает пресс-центр ДВГУ.

Сегодня на открытии выставки будут присутствовать координатор программ фонда помощи детям «Детские Домики» в Приморском крае - Олеся Эльдемель, координаторы раздела «Помощь детям» информационного портала «VLADMAMA» Татьяна Шило, Наталья Федорец и Оксана Сычева, координатор помощи детям детского дома № 1 – Ольга Утеева, руководитель агентства недвижимости ООО «Ковчег» - Ольга Адамова и представитель детского развлекательного центра «Игропарк», который также проводит благотворительную акцию для детей-сирот под названием «Подари детям счастье».

- Проблема сиротства является одной из самых важных в нашем городе и крае, - считает Раиса Тарабарова, председатель СБО "Лучики солнца". - Для привлечения к ней внимания общественности проводится огромное количество мероприятий, реализуются социальные проекты, создаются фонды, общественные организации. Мы тоже решили воплотить в жизнь один из проектов, которым и стала наша фотовыставка. Хотелось бы выразить огромную благодарность за поддержку в организации и за материальную помощь ректорату ДВГУ и лично ректору ДВГУ Владимиру Ивановичу Курилову, Фонду "Мама", Управлению по делам молодежи администрации города Владивостока и лично Ольге Владимировне Бутаковой, и всем тем людям и организациям, благодаря которым удалось воплотить в жизнь наш проект.

Инициатором его создания и координатором стала Тамара Сойкина. Вместе с ней студенты-фотографы в течение трех месяцев собирали "коллекцию" детских фотографий. В итоге на выставке представлено 32 фотографии детей из детского социально-реабилитационного центра "Маяк", детских домов N 1 и N 2 г. Владивостока.

Выставка продлится до середины мая. За это время творческие работы побывают в концертном комплексе "Андеграунд" ВГУЭС, Доме офицеров флота, ТЦ "Clover House", а, возможно, и в других выставочных комплексах. Кроме того, на каждой выставочной площадке будет установлен ящик для сбора средств на нужды воспитанников детских домов, так что каждый посетитель сможет поучаствовать в благотворительном проекте.

Хочется также отметить, что кроме немалой суммы средств, которую собрали за первые три недели выставки, удалось помочь найти приют паре замечательных мальчишек: их решили усыновить, и сейчас будущие родители проходят процедуру оформления необходимых документов.





