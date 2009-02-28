Даты. 28 февраля 1928 года принято постановление об организации Общества друзей Совкино

ВЛАДИВОСТОК. 28 февраля. ВОСТОК-МЕДИА -

28 февраля 1863 года управляющим Морским министерством подписан приказ о переводе по болезни в Петербург начальника поста Владивосток Евгения Стефановича Бурачека.

Волею судьбы он оказался в 1861 году на берегу бухты Золотой Рог с командой штрафников, недостроенной пристанью, переполненным больным лазаретом и почти полным отсутствием продовольствия. Перед ним стояла задача - основать порт. «Ничем из ничего созидать» - такова была жизненная установка Евгения Бурачека в те невероятно тяжёлые годы. На должности начальника поста Владивосток Бурачек пробыл почти два года. Весной 1863 года сдал пост и летом, больной физически и нравственно, уехал из Владивостока

28 февраля 1874 года военный губернатор Приморской области генерал-майор Симонов в очередной раз напомнил командиру порта Владивосток капитану I ранга Шефнеру и почетному старосте города Федорову, что согласно Высочайшему Указу от 1870 года должно ввести во Владивостоке новое Городовое положение (о самоуправлении). В связи с этим губернатор просил приготовить избирательные списки и данные, необходимые при введении нового положения. Настойчивость министра и генералов увенчалась успехом лишь в следующем году. 165 жителей города, имеющие право голоса, избрали распорядительный орган - Городскую думу и его руководителя - городского голову. Им стал отставной корпуса флотских инженеров-механиков Михаил Кузьмич Федоров.

28 февраля 1928 года принято постановление секретариата Владивостокского окружкома ВКП(б) о мерах по улучшению кинофикации рабочих клубов. Секретариат признал необходимым организовать Общество друзей Совкино. В то время во Владивостокском округе имелось около 80 кинопередвижных установок.

28 февраля 1936 года Уссурийская железная дорога разделена на Амурскую и Дальневосточную, с западной границей по станции Архара. Длина Дальневосточной дороги составляла 1590 километров, а в её состав входило три эксплуатационных отделения: Ворошилово-Уссурийское, Хабаровское и восточная часть Облученского. В это время шло техническое перевооружение железной дороги: прокладывались вторые пути, реконструировались старые и строились новые паровозные и вагонные депо. Тогда было отмечен небывалый подъём творческой энергии масс. На транспорте появились первые ударники труда.

28 февраля 1980 года в музее Ленина во Владивостоке открылась передвижная выставка Центрального Музея Революции СССР «Народ и партия едины».

28 февраля 1980 года пополнился новыми работами мастеров фламандской, голландской и французской школ живописи отдел западно-европейского искусства Приморской картинной галереи.



1780 - императрица Екатерина II призвала нейтральные страны Европы поддержать борьбу американских колоний за независимость от Англии.

1940 - советский летчик В. Федоров первым в мире поднял в воздух истребитель с жидкостным ракетным двигателем

1955 - торжественно открыта железнодорожная линия Ханой - Пекин - Москва - Берлин.

1966 - отряд советских атомных подводных лодок под командованием контр-адмирала Александра Сорокина отправился в первое в мире групповое кругосветное подводное плавание. Отряд включал в себя две атомные лодки, которыми командовали капитаны 2 ранга Вячеслав Виноградов и Леонид Столяров. Уникальность перехода заключалась в том, что он был первым в мировой истории атомного флота, совершенным без всплытия. Маршрут перехода был проложен через южную часть Северного Ледовитого океана и центр Атлантики. Затем лодкам предстояло обогнуть Южную Америку со стороны мыса Горн, пересечь Тихий океан и перед всплытием у берегов Камчатки выполнить контрольную ракетную стрельбу. Командиру отряда Александру Сорокину, командирам лодок Вячеславу Виноградову и Леониду Столярову были присвоены звания Героев Советского Союза. Многие члены экипажей были награждены орденами и медалями. Атомные подводные лодки получили гвардейские наименования.

Именинники: Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Мартин, Михаил, Николай, Петр, Софья.

