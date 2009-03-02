9:5 в пользу «Луча» - таков итог хоккейного матча с командой ТОФ «Океан»

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Команда «Луч» сохранила первенство в юбилейном губернаторском турнире по хоккею с шайбой, одержав победу над командой Тихоокеанского флота «Океан» со счетом 9:5. Игра прошла 1 марта на ледовой арене «Владлед» спорткомплекса «Полюс».

На шестой минуте игры счет открыл губернатор Сергей Дарькин (игрок под № 22) с подачи Вадима Морозова (№32). В этой же связке на двадцатой минуте матча в ворота команды ТОФ была забита еще одна шайба. К концу первого периода счет был 4:3 в пользу «Луча». Во втором периоде, забросив еще две шайбы в ворота команды ТОФ, «Луч» опередил соперников по очкам в два раза. Общий итог игры – 9:5 в пользу команды администрации края.

Напомним, губернаторский турнир по хоккею с шайбой проходит в Приморье уже пятый год. Традиционно в нем принимает участие семнадцать команд, в составе которых спортсмены старше 40 лет. Игры турнира проходят в один круг: команда «Луч» играет с командами городов и районов края по одному разу. Каждая команда получает губернаторский кубок за участие в турнире. Итоги турнира подведут в начале мая.

Сегодня «Луч» лидирует в турнирной таблице. По итогам матча лучшим игроком признан Сергей Дарькин (№22, «Луч»), забивший три шайбы. Лучшим игроком команды ТОФ «Океан» признан Юрий Альмухомедов (№16) - на его счету два гола.

Напомним, в ходе этого турнира Сергей Дарькин уже второй раз получает титул лучшего игрока команды «Луч». По его словам, успех команды - результат регулярных тренировок, упорной борьбы и веры в победу. Губернатор уверен, регулярные занятия физической культурой и спортом – это необходимые составляющие здоровья и жизни современного успешного человека.

В управлении по физической культуре и спорту Приморского края рассказали, что очередная игра турнира пройдет 8 марта между командой «Луч» АПК - ХК «Вымпел».

На губернаторский турнир по хоккею с шайбой приглашаются все желающие. Вход на зрительские трибуны ледовой арены «Владлед» (спорткомплекс «Полюс», ул. Овчинникова, 26,А) свободный.