Более 10 тысяч приморцев получают социальное обслуживание на дому

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморском крае свыше 10 тысяч человек, среди них инвалиды и участники Великой Отечественной войны, обеспечены социальным и социально-медицинским обслуживанием на дому.

Как сообщила директор департамента социальной защиты населения Приморского края Лилия Лаврентьева, социальное обслуживание на дому - одна из прогрессивных и наименее затратных форм социальной помощи. В среднем ежемесячно по этой статье социальной помощи на одного человека из средств краевого бюджета тратится около двух тысяч рублей.

Надомный уход позволяет удовлетворить потребности людей пожилого возраста и инвалидов в самых насущных услугах - бытовых, социально-медицинских, психологических, социально-правовых и консультативных. Люди получают возможность жить в привычных для себя условиях, и это, в свою очередь, приводит к сокращению очереди в дома-интернаты.

Сегодня социальным обслуживанием на дому обеспечиваются люди, подавшие заявления в органы соцзащиты. Губернатор особо отметил, что в крае необходимо создание базы данных приморцев, которые нуждаются, но еще не получают социальные услуги на дому. Это позволит расширить число получателей помощи такого рода.

Из 10 тысяч человек, обеспеченных надомными услугами, 1606 – имеют детей, проживающих в том же населенном пункте, но при этом вынуждены прибегать к помощи в быту специалистов социальной защиты. На эту проблему обратил внимание губернатор края. «В соответствии с Семейным Кодексом РФ и общечеловеческими ценностями дети обязаны помогать своим родителям», - подчеркнул Сергей Дарькин. И предложил департаменту социальной защиты населения отправить именные письма людям, которые переложили эту ответственность на государство.

Кроме того, губернатор края отметил необходимость повышения качества предоставляемых социальных услуг особенно таких, как услуги сиделок. Согласно федерального и краевого законодательства, социальное обслуживание инвалидов и участников Великой Отечественной войны осуществляется бесплатно. Для остальных категорий граждан в зависимости от размера пенсии социальные услуги оказываются бесплатно, с частичной или полной оплатой. При этом максимальная сумма оплаты в месяц не превышает 1728 рублей. А при выборе определенного набора услуг фактическая оплата составляет от 20 до 900 рублей в месяц. На сегодня из 10 тысяч нуждающихся в социальном обслуживании на дому, около 6 тысяч приморцев получают такие услуги бесплатно.

На эту статью социальной помощи из краевого бюджета в 2008 году было потрачено 255 миллионов рублей.

По данным на 1 января 2009 года в Приморском крае полностью ликвидирована очередь на получение социальных услуг на дому.









