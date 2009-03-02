Даты. 40 лет назад на острове Даманский китайские военные расстреляли 8 советских пограничников

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА – 2 марта у китайцев праздник Цин-мин - почитание могил предков. Широко празднуется на Тайване и в Гонконге.

2 марта 1969 года на острове Даманский (река Уссури) китайскими пограничниками в упор расстреляны начальник погранзаставы Нижне-Михайловка старший лейтенант Стрельников и семь советских пограничников. Позже столкновения продолжались, и тогда советские войска произвели массированный авиационный и артиллерийский налет, практически стерший остров с лица земли.



2 марта 1854 года генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев, зная об интересе великого князя Константина к Амурскому вопросу, информировал представителя императорской семьи о письме Невельского, в котором сообщалось о выставлении поста в заливе Анива на Сахалине.

2 марта 1883 года военный губернатор контр-адмирал Фельдгаузен обращается в Управу с просьбой: «… в виду общей пользы … я признал необходимым произвести всенародную перепись во Владивостоке безотлагательно». В соответствии предлагалось назначить члена Управы и одного или несколько депутатов, которые совместно с полицией должны произвести полную всенародную перепись в 2-х недельный срок и к 25 марта представить именные списки горожан. Списки предполагалось делать по следующим подразделениям: постоянные жители, русские подданные, по нациям, сословиям, вероисповеданиям, по возрасту, далее следовали «иностранцы с теми же подразделениями и с означением подданства; манзы и корейцы, каждые отдельно; евреи - отдельно; временные жители с теми же подразделениями; старики, женщины, дети и младенцы должны быть поименованы с означением лет, нации, вероисповедания». От полиции будут два человека и, если потребуется, нижние чины».

2 марта 1917 года поздней ночью Владивосток узнал о февральской буржуазно-демократической революции и свержении самодержавия. Здесь, как и в других городах России, на смену аппарату царской власти пришли две силы: Комитет общественной безопасности - орган буржуазного Временного правительства и Совет рабочих и солдатских депутатов - орган пролетарской диктатуры, оказавшийся на первом этапе в руках мелкобуржуазных соглашателей - меньшевиков, эсеров, анархистов.

2 марта 1963 года впервые на Дальнем Востоке электропоезда пошли по линии Владивосток-Надеждинская. К концу года все пригородные и грузовые поезда были переведены на электротягу до Уссурийска.



1067 - основан город Минск. В 1942 году в этот день в Минске фашисты расстреляли около 5 тысяч человек.

1791 - во Франции внедрена новая система связи - семафор.

1913 - в России впервые проведен Международный женский день.

1954 - 55 года назад пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель».

1962 - американский баскетболист Уилт Чемберлен набрал за одну игру 100 очков, забросив 36 мячей в игре и 28 - с линии штрафного броска. Рекорд не побит до сих пор.

1995 - Б. Ельцин пообещал найти убийц Владислава Листьева.Именинники: Николай, Порфирий, Роман, Фёдор (Феодор), Мария.









