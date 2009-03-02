Капитана камчатского траулера уличили в браконьерстве

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Петропавловск-Камчатским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении капитана траулера «ММ-1093». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавающего средства, лицом с использованием своего положения.

Как установил суд, капитан траулера 06 марта 2008 года, находясь в Петропавловск-Командорской подзоне, незаконно добыл 3,8 тонны минтая, 1,3 тонны камбалы, 34,9 тонны трески, 24,2 килограмма ленка.

Весь улов капитан незаконно хранил на борту судна, транспортировал до порта Петропавловска-Камчатского и сдал коммерческой компании на переработку.

Сумма экологического ущерба, причиненного природным ресурсам континентального шельфа Российской Федерации, составляет 1 382 980 руб.

Суд приговорил капитана траулера к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 5 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год и 5 месяцев с лишением права занимать должность капитана добывающих, перерабатывающих и транспортных судов Российской Федерации и иностранных судов сроком на 1 год и 5 месяцев.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск Камчатского межрайонного природоохранного прокурора о возмещении ущерба в сумме 1 382 980 руб., заявленный в интересах Российской Федерации.

В настоящее время собственником судна в счет возмещения ущерба перечислено 1 326 790 руб., которые обращены в доход государства.

До полного исполнения решения суда в части возмещения ущерба на траулер «ММ-1093» и находящееся на его борту промысловое, техническое радионавигационное и иное оборудование наложен арест.