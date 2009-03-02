На Сахалине началась подготовка к празднованию Победы в Великой Отечественной войне

ЮЖНО-САХАЛИН. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В Южно-Сахалинске в администрации Сахалинской области состоялось первое заседание организационного комитета «Победа». Его участники обсудили план мероприятий празднования 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметил вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Сангадеев, администрацией города уже разработан план торжественных мероприятий. Для участников ВОВ будет организована солдатская поляна, проведен комплекс поздравительных мероприятий, неизменным атрибутом праздника станет акция «Георгиевская лента» и показ боевой техники. Работа будет организована в тесном взаимодействии с командованием Сахалинского общевойскового соединения и привлечением к мероприятиям военнослужащих и членов их семей.

Также глава региона предложил дополнить комплекс мероприятий в областном центре показательными выступлениями бойцов из различных силовых подразделений и парашютным десантированием.