Порядок оформления дорожных происшествий стал проще

МОСКВА. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, введение которых президент Дмитрий Медведев по просьбе страховщиков перенес с лета прошлого года на весну текущего. Теперь мелкую аварию можно оформить без милиции, а за возмещением ущерба - обратиться в свою страховую компанию.

Воспользоваться упрощенным порядком оформления ДТП (так называемым европротоколом) и возможностью прямого возмещения ущерба (ПВУ) автовладельцы смогут в случае, если в аварии участвуют две машины, в ДТП не пострадали люди (вред причинен только имуществу), ущерб не превышает 25 тыс. рублей, а виновник аварии признает свою вину. Водители на месте заполнят извещение о ДТП (с 1 марта бланки выдаются вместе с полисом ОСАГО) и отправят экземпляр каждый в свою страховую компанию. Схема прямой выплаты возмещения выглядит так: ваш страховщик примет документы, проверит обстоятельства аварии, проведет экспертизу и выплатит компенсацию. За возмещением расходов он обратится к компании причинителя вреда. При этом важно, чтобы оба участника дорожного происшествия имели полисы ОСАГО, купленные не раньше 1 марта 2009 года, в противном случае воспользоваться нововведениями они не смогут.

"Чтобы оформить аварию самостоятельно, нужно оценить размер ущерба на глаз, - рассказали "Труду" в компании "Межрегионгарант". - Находясь в стрессовом состоянии, водитель может оценить замену разбитой фары в 15 тыс. рублей, а в автосервисе у него попросят 30 тыс. рублей. Выдвинуть дополнительные требования к страховщику автовладелец не сможет, разницу придется оплачивать из своего кармана. Поэтому пока новый механизм не обкатан, лучше не пренебрегать вызовом на место аварии сотрудников ГИБДД".

"За европротокол мы не сильно переживаем, поскольку если эта схема даст сбой, старую никто не отменял, - добавляет заместитель гендиректора компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. - Система упрощенного урегулирования дает человеку право, но не обязанность не вызывать ГИБДД. Основные проблемы при введении европротокола связаны с возможным разгулом мошенничества: два сговорившихся жулика могут создавать аварийные ситуации и получать возмещение в разных страховых компаниях". По прогнозам экспертов, количество мошеннических случаев может вырасти на 30%, отчего увеличится и убыточность рынка ОСАГО.

К слову, уже сейчас многие страховые компании, продающие "автогражданку", работают на грани рентабельности. С начала кризиса рынок покинули уже 22 игрока, а на прошлой неделе Росстрахнадзор лишил лицензии "Дженерал Резерв" - компанию, входящую в тридцатку крупнейших по ОСАГО. В таких случаях выплаты клиентам берет на себя Российский союз автостраховщиков, в данном случае они составят порядка 120-180 млн. рублей.

Помимо кризиса на рынке орудуют и недобросовестные игроки: в преддверии введения ПВУ многие "рога и копыта" бросились набирать клиентский портфель по ОСАГО. Платить по этим договорам они вряд ли станут, рассчитываться с их клиентами придется крупным игрокам.

Чтобы не платить за своего и чужого клиента, в ближайшее время страховщики будут ограничивать клиентский поток. Например, в самостоятельно заполненных извещениях о ДТП станут искать разные "неувязочки". В этом случае справка от ГИБДД станет веским аргументом в борьбе за компенсацию.

С 1 марта введен новый знак "Начинающий водитель". Это желтый квадрат с черным восклицательным знаком посередине. Каждый водитель со стажем до двух лет обязан наклеивать этот знак на заднее стекло автомобиля. Отсутствие нового знака будет караться штрафом до 500 рублей, пишет газета "Труд".



Плюсы и минусы новых правил



При мелкой аварии больше не придется подолгу ждать сотрудников ГИБДД, создавая пробки.

Уменьшится количест-во "подстав": пострадавший имеет право требовать оформления извещения об аварии, а мошенники надеются на получение денег сразу, на месте.

Автовладелец может обратиться за компенсацией в "свою" компанию, которая осуществит выплату быстрее.

Если водитель неверно оценит размер причиненного вреда, разницу ему придется платить из собственного кармана.

Если извещение о ДТП будет заполнено некорректно, страховая компания может отказать в выплате.

Не все страховщики смогут уложиться в установленные законом сроки принятия решения по выплате (30 дней): единых критериев оценки повреждений нет.

