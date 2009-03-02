Совет по развитию международного сотрудничества начал работу во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В администрации Владивостока состоялось первое заседание Совета по развитию международного сотрудничества краевого центра Приморья. Его возглавил глава города Игорь Пушкарёв.

Необходимость организации такого общественного Совета назрела давно. Ведь одним из необходимых условий поступательного развития Дальнего Востока руководством нашей страны определено резкое усиление развития азиатско-тихоокеанского направления российской внешней политики, ее геополитических и внешнеэкономических аспектов.

Именно Владивостоку отводится особая роль, как центру стратегического сотрудничества со странами АТР. Это обусловлено уникальным географическим положением города, а также его статусом мощного транспортно-логистического узла, огромным культурным, научным, туристическим потенциалом. Дополнительный импульс развитию международных связей Владивостока придают предстоящие знаковые события в его истории – форум АТЭС-2012 и 150-летие со дня образования, которое будет широко и красочно отмечаться в 2010 году.

«Сегодня Владивосток занимает третье место в России, после Москвы и Санкт-Петербурга, по количеству иностранных консульств, - отметил Игорь Пушкарёв. - Такое пристальное внимание зарубежных дипломатов к краевому центру Приморья, в свою очередь, требует совершенствования городской инфраструктуры, строительства современных культурных, медицинских, спортивных комплексов, организации масштабных выставок и других заметных международных мероприятий. Наш город обязан стать красивым, комфортным, гостеприимным мегаполисом – тихоокеанской столицей России».

Все эти аспекты развития Владивостока теперь будут находиться под контролем Совета по развитию международного сотрудничества, в состав которого вошли руководители ряда структур администрации города, а также политические деятели, представители общественности, культуры, науки, бизнеса, средств массовой информации.

На первом заседании Совета заместитель главы администрации Владивостока Александр Зубрицкий в своем докладе привел убедительные примеры плодотворных взаимовыгодных международных контактов. Так, только за последние девять месяцев было организовано 82 протокольных визита и рабочих встреч руководства города с иностранными делегациями из 16 государств Азии, Америки и Европы. Их результатом явилась резкая активизация побратимских связей Владивостока, реализация совместных масштабных мероприятий с государственными, общественными, предпринимательскими, образовательными, медицинскими и другими международными организациями.

В частности, в будущем году краевой центр Приморья впервые в своей истории будет проводить саммит мэров 26 крупнейших городов из 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а в обширную программу празднования 150-летия Владивостока включены такие яркие мероприятия, как международные фестивали фейерверков, воздушных змеев, кулинарного искусства, парад военных духовых оркестров. А летом нынешнего года наш город примет творческие коллективы около десяти стран для участия в биеннале и международном фестивале поэзии.

В обсуждении планов работы Совета также участвовали первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Сухов, директор института Конфуция ДВГУ Конкордия Курилова, заслуженная артистка России Лариса Белоброва, и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Игорь Агафонов и другие. Решено проводить заседания Совета не реже, чем раз в квартал, а также широко информировать горожан о его деятельности и ходе международного развития Владивостока, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.



СОСТАВ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

Председатель Совета:

Пушкарев Игорь Сергеевич – глава города Владивостока.

Заместитель председателя Совета:

Зубрицкий Александр Николаевич – заместитель главы администрации города Владивостока.

Члены Совета:

1.Авченко Василий Олегович – редактор отдела газеты «Владивосток»;

2.Агафонов Игорь Владимирович – и.о. представителя МИД РФ в городе Владивостоке;

3.Бахирев Константин Валерьевич – директор Дальневосточного регионального представительства ФГУ «Редакция «Российская газета» в городе Владивостоке;

4.Белоброва Лариса Дмитриевна – актриса Приморского академического драматического театра им. Горького, заслуженная артистка России;

5.Гавро Елена Витальевна – заместитель главы администрации города Владивостока;

6.Гонтова Эвелина Вадимовна – начальник отдела УФМС России по Приморскому краю;

7.Зотова Ольга Ивановна – начальник управления культуры администрации города Владивостока;

8.Зубова Наталья Валерьевна – заместитель главы администрации города Владивостока;

9.Колесов Александр Владимирович – генеральный директор издательства «Рубеж»;

10. Кондратов Руслан Викторович – депутат Государственной Думы РФ, член комитета Государственной Думы РФ по международным делам;

11. Курилова Конкордия Александровна – директор Института Конфуция ДВГУ, директор центра китайского языка ДВГУ;

12. Кушнарев Вячеслав Анатольевич – начальник управления международных отношений и туризма администрации города Владивостока;

13. Ломакина Марина Александровна – председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока;

14. Москальцов Юрий Иванович – президент ОАО «Дальрыба»;

15. Пенязь Дмитрий Владимирович – председатель комитета по местному самоуправлению и законности Думы города Владивостока;

16. Премингер Леонид Борисович – депутат Законодательного собрания Приморского края;

17. Распутная Лариса Ивановна – декан факультета журналистики Института массовых коммуникаций ДВГУ;

18. Соколов Владимир Николаевич – директор ФГУ «Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева»;

19. Старичков Алексей Юрьевич – директор международного департамента ДВГУ;

20. Сухов Алексей Николаевич - первый заместитель главы администрации города Владивостока;

21. Усольцев Василий Иванович – депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по проблемам Севера и Дальнего Востока.

